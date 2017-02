Polku jako zumbu tančí i sedmdesátiletí

Brno /VIDEO/ - Jihoamerický fitness tanec zumba láká na vášnivé pohyby a nádech exotiky. Málokdo si však uvědomuje, že se původně jedná o tanec na lidové písně. Pětadvacetiletá studentka Janáčkovy akademie múzických umění Lenka Fučíková chce to samé převést na české tradice s projektem Folk It.

Nápad se původně zrodil na Slovensku, kde byla Fučíková v souboru lidových tanců. S jejím vedoucím Stanislavem Marišlerem se rozhodli přivést lidi k novému způsobu tance a sportu i v České republice. „Původně jsme předpokládali, že cílová skupina budou tanečníci folklorních sborů. Postupně jsme zjistili, že je zájem i u ostatních lidí," říká Fučíková.

Podle ní je to i proto, že se tanečních hodin může zúčastnit každý. Lekce na sebe přímo nenavazují a v každé se postupně zvyšuje obtížnost. „Když někdo nebude zvládat náročnější kroky, může zůstat u jednodušších a zkusit to příště," vysvětluje.

Mezi návštěvníky kurzů patří jak mladé šestnáctileté slečny, tak i sedmdesátileté tanečnice. „Jen moc mužů k nám nechodí, což je škoda. Naše lidové tance vypadají mnohem mužněji, než je to například u zumby," dodává.

Fučíková se folkloru věnuje od pěti let. Mezitím vyzkoušela nejrůznější styly, od baletu až po moderní tance. „Stále mě to táhlo zpátky k lidovým tancům. A současná doba k tomu i lidi nabádá. Je populární zdravá strava, návrat k přírodě a lidé se víc zajímají o tradice," popisuje motivaci zákazníků.

Do budoucna by ráda společně s kolegy ze Slovenska dokončila jasný koncept Folk It a zařídila si certifikát. Díky tomu by mohla učit další lektory a dostat se do zahraničí. „Když se ve světě prosadila zumba, tak proč ne fitness založené na českých a slovenských folklorních tancích?" přemýšlí Fučíková.

MATĚJ ŘÍHA