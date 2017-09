Pomohou přírodě. Odhozené lahve i pneumatiky lidé uklidí dobrovolně

Brno /ANKETA/ – Papíry, plastové lahve, ale i pneumatiky nebo staré matrace. Všechny tyto věci našli dobrovolníci letos na jaře při úklidové akci Ukliďme Česko. Tuto sobotu se do úklidu pustí znovu hned na několika místech po Brně.

Akce Ukliďme Česko. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Na rozdíl od minulých let se letošní ročník uskuteční kromě jara také na podzim. K netradičně zvolenému termínu však měli organizátoři pádný důvod. „Bude to taková generálka na další rok. Příští podzim se totiž uskuteční celosvětová úklidová akce a my bychom chtěli být její součástí,“ sdělil za organizátory Radek Janoušek.

Úklidové akce

• Ukliďme Kraví horu 9:00, botanická zahrada v Kotlářské ulici

• Ve Vinohradech 10:00, místo plánovaného parku Bohumila Hrabala v Židenicích

• Krásné Kníničky 9:00, před Mateřskou školkou Ondrova

Už v sobotu tak budou moct lidé pomoci hned na desítce míst v Brně. Jedním z nich je například Kraví hora. „S dobrovolníky půjdeme od botanické zahrady v Kotlářské ulici až na Kraví horu. V okolí je spousta papírků a plastových lahví. Neočekáváme ale, že bychom našli například černou skládku,“ vysvětlila Magdaléna Chytrá ze Sdružení přátel botanické zahrady, které úklid na Kraví hoře pořádá.

Součástí akce Ukliďme Česko bude v Brně i tradiční Recykliště na Dopravním hřišti Riviéra, tentokráte na téma Mraveniště ve světě odpadů. „Jedná se o osvětovou akci o třídění a recyklaci obecně. Program je zaměřený hlavně na děti. Na místě bude několik informačních stánků i stanoviště, na kterých lidé zapojí všechny smysly,“ dodal Janoušek.

Jarního úklidu se účastnila i Tereza Camfrlová. Teď se chystá uklízet znovu. „Myslím, že je to velmi důležité. Lidé si často myslí, že když odhodí jeden papírek, tak se nic nestane,“ vysvětlila studentka.