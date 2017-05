Poplatky za přítomnost otce u porodu jsou nefér, míní rodiče

Brno /ANKETA/ – Nervózní manžel vede do porodnice ženu, která každou chvíli porodí. Než ji podpoří na sále, musí ještě vytáhnout peněženku a zaplatit. „Poplatky za přítomnost otce u porodu jsou zrušené od roku 2012, přesto je stále v některých nemocnicích vybírají. Kvůli údajnému ošacení, občerstvení či školení, které nastávající otcové často ve spěchu ani nestihnou," upozornila Majka Staňková z brněnského Centra pro těhotné a rodinu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Loni v září rodila ve Fakultní nemocnici Brno žena Aleše Pavla. Za přítomnost sebe a duly zaplatil muž asi dva tisíce korun, které později žádal zpět. „Nikdo se mnou nestrávil ani minutu nějakým povídáním o porodu. Byl velmi rychlý. Nepotřeboval jsem ani žádné hygienické prostředky nebo plášť,“ zdůraznil Pavel.

Ve Fakultní nemocnici Brno si účtují za doprovod u porodu 470 korun – za ošacení a proškolení. „S dalším člověkem jsou spojené větší náklady na hygienu. Navíc mu vždy vysvětlujeme, co se bude dít,“ řekl mluvčí nemocnice Pavel Žára. Rodiče podle něj poplatek obvykle hradí s pochopením.

Poplatky se zabývá přibližně čtyřikrát ročně i ombudsmanka Anna Šabatová. „Nemocnice účtují různě vysoké poplatky. O argumentech, jimiž je obhajují, lze mnohdy pochybovat,“ uvedla mluvčí veřejné ochránkyně práv Iva Hrazdílková. Ombudsmanka se podle ní dlouho snaží o zrušení poplatků nebo jejich snížení na pouhé náklady. Ty se bývají v řádu maximálně desítek korun.

Stížnosti rodičů řeší i právnická organizace Liga lidských práv. Její lídr Dan Petrucha upozornil na loňský nález Ústavního soudu, podle něhož nemohou nemocnice vybírat peníze pouze za přítomnost blízké osoby u porodu. „Vždy tedy musí existovat varianta, jak neplatit. Rodičům doporučujeme třeba odmítnout všechny nadstandardní služby, jako je občerstvení. Když na poplatku nemocnice trvá, mohou jej vyžadovat zpět, jako bezdůvodné obohacení,“ zmínil právník.

Rodiče ale podle něj poměrně nízkou částku obvykle nechtějí řešit, tak jako to udělal Pavel. „Odpověď právničky nemocnice byla do očí bijící nespravedlnost, ale neměl jsem čas zabývat se vracením dál a nechal jsem to být,“ prohlásil muž.

Naopak bez poplatku doprovází ženy partneři do porodnice v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. „Myslíme si, že je doprovod normální součást porodu. Poplatek platí až lidé navíc. Kdyby s sebou měla rodička třeba partnera i dulu zároveň,“ sdělil ředitel zařízení Josef Drbal.