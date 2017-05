Zeman zahájil IDET: Omezení zbrojního průmyslu? Důvod konce Československa, řekl

Brno, Kuřim /VIDEO, ANKETA/ – Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Jihomoravském kraji se chýlí ke konci. Při středečním závěrečném programu zahájil v deset hodin dopoledne zbrojařský veletrh IDET na brněnském výstavišti.

Rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem si můžete přečíst ve čtvrtečním tištěném vydání Deníku Rovnost

"Zbrojní průmysl je jako každý jiný a i tento export je třeba podporovat a je potřeba zabránit opakování devadesátých let, kdy někteří naši pacifisti rozhodli, že je třeba náš průmysl omezit. Byl to i jeden z důvodů rozpadu Československa. Věřím, že období útlumu je za námi. Máme tu ale jiný problém. Někdy licenční politika omezuje náš export do zemí, odkud údajně hrozí vývoz do nebezpečných zemí s embargem. Já říkam: Co je komu do toho," uvedl prezident.

A dodal: "Podporuji myšlenku, že české armádě by měli dodávat zbraně především české zbrojovky. A také zvyšování výdajů na obranu v dnešní bezpečnostní sitiaci. Nejsem ale pro kalouskovské nákupy 72 letounů, se kterými jsme pak nevěděli, co dělat."

Poté se Zeman setká ve slatinském závodu firmy ABB s tamními zaměstnanci.

Po poledni čeká prezidenta přejezd do Kuřimi na Brněnsku, kde se potká s místními politiky a podnikateli. Odpoledne ho čeká také beseda s místními obyvateli. Podobně se v předchozích dnech setkal s lidmi v Ivančicích, Kozojídkách nebo Veselí nad Moravou.

Středeční program prezidenta České republiky na jižní Moravě

10:00 Zahájení veletrhu IDET

10:15 Slavnostní přestřižení pásky

10:45 Příjezd do společnosti ABB s.r.o. v Brně

10.50 Setkání prezidenta republiky s vedením společnosti

11:15 Setkání se zaměstnanci společnosti

12:05 Příjezd před městský úřad v Kuřimi

12:10 Setkání prezidenta republiky se starostou města Kuřim

12:20 Setkání s představiteli města Kuřim

12:50 Setkání s občany města Kuřimi

13:25 Podpis prezidenta republiky na Pamětní list města, dekorování praporu města stuhou prezidenta republiky, předání daru města prezidentu republiky

15:30 Tisková konference prezidenta republiky a hejtmana kraje k ukončení návštěvy Jihomoravského kraje

16:00 Konec návštěvy prezidenta republiky v Jihomoravském kraji