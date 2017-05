Potomci rodiny Stiassnych zasadili před vilou strom. Symbolizuje vzpomínky

Brno – Do vazby míří minimálně tři lidé obvinění v kauze úniku informací z policejních spisů, v níž figuruje také majitel brněnské investiční skupiny DRFG David Rusňák. V sobotu to na Twitteru uvedla České televize. Do vazby podle ní půjde bývalý člen Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Václav Kvíčala, expolicista stejného útvaru Jakub Patloka a policista Národní centrály proti organizovanému zločinu Ivo Sloup.Šéf Vrchního zastupitelství v Olomouci Ivo Ištvan informaci Brněnskému deníku Rovnost nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Nebudu situaci nijak komentovat," vzkázal.