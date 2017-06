Potvrzeno. V Brně vyroste park pro společné fandění v době olympiády

Brno /ANKETA/ – Hokejové hřiště, curlingové dráhy či malý skokanský můstek. To a mnohem více nabídne nový olympijský park, který vznikne v Pavilonu Z v areálu brněnského výstaviště. V pátek to potvrdilo vedení Brna s Českým olympijským výborem. Od února 2018, v době konání zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, tak budou moci lidé v Brně společně sledovat přímé přenosy a fandit českým sportovcům. V olympijském parku si navíc některé sporty i sami vyzkouší.

Vizualizace olympijského parku v Brně.Foto: Český olympijský výbor

Olympijský park má podle primátora města Brna Petra Vokřála přitáhnout fanoušky z Brna i okolí k aktivnímu sportu a podpořit v nich zájem o zdravý životní styl. „Olympiáda je největší sportovní událost na světě. Míst na sledování sportu není nikdy dost, takže se na nové těším," řekl sportovní nadšenec Jakub Vaverka. Město Brno do projektu vloží deset milionů korun. Vznik parku chce podpořit i Jihomoravský kraj. „Schválili jsme dotaci pět milionů korun," uvedla radní pro školství Jana Pejchalová. ČTĚTE TAKÉ: Brňané si vyzkouší skoky na lyžích. Město plánuje stavbu olympijského parku Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala se Brno díky projektu Olympijské parky může prezentovat v zahraničí a sloužit jako vzorový park, na jehož základě se později zpracuje obecná koncepce pro ostatní. V minulém roce navštívilo olympijské parky v Ostravě, Pardubicích a Plzni přes milion lidí. Park Soči – Letná až čtyři sta tisíc fanoušků. Nové parky by měly vyrůst v únoru 2018 s jednotným konceptem a stejnou vizuální podobou. LENKA JEBÁČKOVÁ

