Povinné plavání dětí? Školy a rodiče trápí dojíždění a drahé lekce

Brněnsko /ANKETA/ – Splývání, dýchání do vody a plavecké styly. Podobnou náplň mají od začátku září v některých hodinách tělocviku děti z prvních stupňů základních škol na Brněnsku. Hodiny plavání jsou pro nejmenší žáky z rozhodnutí ministerstva školství od letoška povinné. Novinka školám komplikuje život kvůli dlouhému dojíždění a drahým lekcím. Bazény v Brně navíc hlásí plné kapacity.

Z důvodu zajištění efektivity plavecké výuky doporučuje ministerstvo školství její zařazení do dvou po sobě jdoucích ročníků 1. stupně ZŠ v minimálním rozsahu 20 vyučovacích hodin v jednom ročníku. Foto: archiv

Jak už dříve Brněnský deník Rovnost informoval, do výuky plavání se i před zavedením změny zapojovala většina škol. Podobně třeba základní škola v Lelekovicích na Brněnsku. „S dětmi plaveme už déle, ale teď musíme pozměnit rozvrhy. U tříd se totiž musí sloučit tělocviky, aby jezdily zároveň, což přináší problémy navíc,“ vysvětlila ředitelka školy Hana Mikaušová.

Žáci za plaváním jezdí do plaveckého bazénu v Kuřimi. Cestování ale stojí peníze. „V květnu jsme žádali o dotaci, ale stát nám doteď nedal vůbec nic. Zatím tedy plavání spolu se školou hradí i obec a rodiče dětí, kteří platí zhruba pět set korun,“ vyčíslila Mikaušová.

Stejné starosti s dojížděním mají i děti z vranovické základní školy. Na plavání jezdí do Blučiny nebo do Hustopečí. Od příštího roku proto obec postaví bazén přímo ve škole. „Cesta na plavání sice dětem trvá jen dvacet minut, ale než se přesunou ze školy na bazén, je to hodinová ztráta. Pokud budou plavat přímo ve škole, usnadní to život nejen jim, ale i učitelům,“ sdělil starosta Vranovic Jan Helikar. Nový bazén postaví nejpozději do příštího září.

Povinné plavání na Brněnsku

• Povinnost platí od 1. září letošního roku.

• Na prvním stupni musí děti absolvovat alespoň čtyřicet lekcí plavání. O tom, ve kterých ročnících budou žáci do plavání chodit, rozhodují ředitelé.

• Ředitelé škol mohli do června žádat stát o příspěvek na dopravu dětí od škol k plaveckým bazénům.

• Většina škol na Brněnsku změnu vítá, přináší jim ale často problémy kvůli složitému dojíždění.

• Brněnské bazény začínají mít plné kapacity.

Dojíždět naopak nemusí děti ze základní školy ve Šlapanicích. Mají totiž vlastní bazén. „Tento školní rok se nám ozvaly některé školy, že by měly zájem plavat u nás. Máme ale kapacitní problém, protože sami máme mnoho dětí. Nějaké volné hodiny můžeme nabídnout školám pouze odpoledne, což jim ale kvůli výuce moc nevyhovuje,” popsal ředitel Pavel Vyhňák.

Povinné plavání pro děti vítá. „Je to věc, která může člověku zachránit život. Navíc čím mladší dítě je, tím bezproblémovější pro něj plavání může být. Jeho přístup je nadšenější,” popsal své zkušenosti Vyhňák.

Zájem tříd o plavecké hodiny zaznamenala i Michaela Radimská ze společnosti Starez-sport, která v Brně provozuje několik bazénů. „Zájem ze strany škol od září velmi vzrostl. Například v bazénu za Lužánkami nám kapacity vůbec nedostačují, přestože v něm školám pronajímáme osm plaveckých drah. Musíme také odmítat zájemce o výuku začátečníků,“ řekla.

I kvůli tomu v budoucnu lužánecký plavecký stadion rozšíří. „Pracujeme na projektu zbudování pětadvacetimetrového bazénu, který bude splňovat podmínky k výuce plavání pro neplavce,“ vysvětlila Radimská.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ