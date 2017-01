Povoleno. Taxi můžou zdražit nástupní sazbu až o dvacet korun

Brno - Nástup do auta se žlutým nápisem taxi se může do budoucna Brňanům prodražit. Provozovatelé taxíků mohou díky změně nařízení zvýšit nástupní sazbu až o dvacet korun. V úterý se na tom shodli představitelé Brna. Jejich cílem je, aby taxikáři neměli tak vysoké ztráty při dopravě na krátké vzdálenosti.

Taxi. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Horní limit cen se změnil poprvé od roku 2007. Místo maximálně čtyřiceti korun mohou lidé zaplatit za nástup do auta nově až šedesát korun. Limit pro kilometrové jízdné zůstává stále třicet korun. „Reagujeme i na to, že velké množství cest v taxíku je na absurdní vzdálenosti pod pět set metrů. Místo aby taxík mohl sloužit někomu jinému, tak jen jezdí sem a tam po městě," poznamenal náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan. Podle něj ovšem změna nařízení neznamená, že by celý taxikářský trh automaticky zvýšil ceny.

Do ceny za jízdu v taxi se změna neprojeví nijak silně. „Když pojedu z centra deset kilometrů do Líšně, tak mě ta dvacetikoruna navíc už nezabije," prohlásil Brňan Pavel Táborský.

Zvýšil se i strop pro cenu za čekání. Místo čtyř korun za minutu si nově mohou brněnští taxikáři účtovat korun pět.