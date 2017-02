Pražští studenti architektury navrhli podobu Jižního centra

Brno /FOTOGALERIE/ – Heroický bronzový závěr. Čeští hokejisté do sedmnácti let zakončili Turnaj pěti zemí, který pořádaly Brno a Přerov, výhrou 2:1 proti Rusku. Domácí hokejisté napravili sobotní zaváhání 2:4 s Američany a k bronzu je nasměrovaly góly Adama Gajarského a Zacka Malíka, které vtěsnali do 58. minuty. „Byla to krásná výhra. Kluci v posledním zápase turnaje hrozně moc chtěli, bylo to udřené, ale zasloužené," povídal český trenér Petr Haken.