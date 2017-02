Přeperu i muže, říká nováček mezi strážníky

Brno /ANKETA/ – K povolání strážníka směřovala už od malička, když si s dětmi hrála na zloděje a policisty. „Vždycky jsem byla policistka, pokaždé jsem hájila zákon," vzpomíná třiadvacetiletá Barbora Lapešová. Je jedním z nejmladších strážníků, který v Brně slouží.

Třiadvacetiletá Barbora Lapešová je jedním z nejmladších strážníků, který v Brně slouží.Foto: DENÍK/Monika Krylová

Do služby nastoupila před rokem, hned jakmile mohla. Zatím se totiž k městské policii mohou přidat jen lidé starší jedenadvaceti let. Změnit by to mohla novela zákona, kterou navrhl ministr vnitra Milan Chovanec. Sloužit by potom mohli lidé už od osmnácti let. „Nezáleží tolik na věku, jako na přístupu. Někdy se zdá, že je člověk i ve třiceti v pubertě. Mně už třeba ve čtrnácti letech říkali, že působím rozumně,“ hodnotí strážnice.



Stará se o své území v Líšni, které už rok každý pracovní den prochází. „Pocházím z vesnice, a i proto se mi Líšeň líbí. Lidi jsou tam jiní než v centru, víc drží při sobě. Mávají na mě z aut, zvou mě na kávu. Jsou milí,“ popisuje Lapešová.



Právě s komunikací s lidmi měla ale ze začátku žena potíže. „Podle psycholožky jsem lidem moc narušovala osobní zónu. Snažila jsem se být pořád milá a asi to bylo trošku děsivé. Teď už v tom ale umím chodit,“ dodává Lapešová.



Že už si je v práci jistá, dokázala i před čtrnácti dny, kdy poprvé spoutala opilého agresivního muže. „Nereagoval na mé pokyny, odcházel pryč a kopal do věcí okolo sebe. Když jsem ho spoutala, najednou se uklidnil,“ popsala situaci žena.



Přiznává, že k podobným případům ji občas nechtějí operátoři posílat. Není to prý kvůli věku, ale kvůli tomu, že je žena. „Trochu to chápu, ale zase někdy jsou holky lepší než kluci, občas dokážeme situaci spíš uklidnit. Navíc, jsem si jistá, že bych některé muže přeprala,“ hodnotí strážnice.



V prosinci žena za přínos městské policii dostala cenu Nováček roku. „Překvapilo mě to a potěšilo. Bylo to asi kvůli tomu, že jsem zodpovědná, nikdy jsem se nevymlouvala, úkoly plním přesně a snažím se všechno nejdřív řešit domluvou než pokutou,“ zamyslela se žena.