Přes váhání ČSSD příznivci Zemana na výstavišti sbírají podpisy

Brno - Postoj sociálních demokratů k podpoře jejich někdejšího předsedy Miloše Zemana v blížících se prezidentských volbách je váhavý. Příznivci hlavy státu i tak před brněnským výstavištěm, kde v sobotu končí dvoudenní sjezd ČSSD, sbírají podpisy pro druhou Zemanovu kandidaturu. Jako jeden z mála zmínil prezidenta přímo na sjezdu jeho dlouhodobý podporovatel Jaroslav Foldyna. K jeho podpoře se hlásí také bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Znovuzvolený předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zopakoval, že počítá s vnitrostranickým hlasováním o podpoře kandidátů.

Prezident Miloš Zeman.

"Určitě o té věci vedení strany bude rozhodovat," uvedl v sobotu večer. Zopakoval svůj návrh, aby před prázdninami sociální demokraté uspořádali vnitrostranické hlasování, do kterého by byli zahrnuti kandidáti, kteří do té doby ohlásí zájem o účast ve volbě.

Zeman oznámil, že se o funkci bude ucházet, ve čtvrtek večer. Podle ministra zahraničí a znovuzvoleného místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka je jeho kandidatura silná. "V práci, kterou mám, se s ním dohodnu na zásadních věcech, což je důležité, a přece léta také vedeme spory," uvedl a požádal o čas pro nové vedení ČSSD, aby si utvořilo názor. "Nechte nám čas, abychom si udělali názor na to, co se odehrává před našima očima. Jsme sice skvělé vedení, ale nemáme hned na všechno okamžitě názor," konstatoval.

Předseda Sněmovny a další místopředseda ČSSD Jan Hamáček poznamenal, že sociální demokraté prosadili přímou volbu prezidenta, proto bude záležet hlavně na občanech.

Zeman v pátek uvedl, že funkci prezidenta vykonává rád, a považoval by za zbabělé, kdyby opustil lidi, kteří ho podporují. O podporu politických stran se aktivně ucházet nehodlá a pro nominaci do voleb chce získat podpisy 50.000 občanů. Blok proti islamizaci, který dnes sbírá podpisy v malém přenosném stánku na podporu Zemana před brněnským Výstavištěm, už má víc než první tisícovku podpisů. Zemanova dlouhodobá podporovatelka Jana Volfová ČTK řekla, že se sběrem začala iniciativa v pátek a má zhruba 1500 podpisů.

Zemanovi se ve volbách postaví kromě Horáčka aktivista Marek Hilšer a podnikatel Igor Sládek. Další kandidáti dosud svou účast ve volbách oficiálně nepotvrdili. Spekuluje se o končícím šéfovi Akademie věd Jiřím Drahošovi, ministrovi obrany Martinu Stropnickém (ANO) nebo bývalém velvyslanci v USA a Rusku Petru Kolářovi.