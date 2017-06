Prezident Zeman o návštěvě jižní Moravy: Vrátil bych se do sklípku, když mě pozvou

Jižní Morava /ROZHOVOR/ – Prezident Miloš Zeman ve středu zakončil čtvrtou návštěvu jižní Moravy. Návrat slíbil i po prezidentských volbách. „Pokud vyhraji volby a na jižní Moravě budu mít nejlepší výsledek, navštívím ji jako první a ostatní kraje postupně podle volebních zisků," uvedl Zeman.

Třetí a zároveň závěrečný den prezidenta České republiky na návštěvě Jihomoravského kraje strávil Miloš Zeman v Brně a Kuřimi.Foto: Deník / Filip Fojtík

Přijedete do kraje i v případě volebního neúspěchu?

Když mě pozvou, dorazím do nějakého vinného sklípku. Na Hodonínsku jsem ochutnal například ryzlink rýnský a byl vynikající. Jinak ale většinu svého času budu trávit na Vysočině.



Deklaroval jste, že budete prezident dolních deseti milionů. Co jste za volební období udělal pro Jihomoravany?

Při takzvané čínské expanzi jsem hledal čínské investice, zde konkrétně v podobě lázní v Pasohlávkách.



Ty ale přece nejsou dohodnuty definitivně. Je jen memorandum.

To je sice pravda, ale když chcete něco podobného domluvit, musíte začít nejdříve u memoranda. Je to první krok. Druhý je vlastní výstavba.

Podařilo se vám při nedávné návštěvě Číňany přesvědčit, aby hedvábná stezka vedla i přes Českou republiku?

To je ještě příliš vzdálená doba. Budu teď ovšem jednat v Kazachstánu o účasti českých firem na jejím budování. má. Má jít o vysokorychlostní železnici. Díky ní poklesne cena dopravy o třicet procent minimálně. Zvedla by se tak obchodní výměna.



Jak moc reálně vidíte své šance, že Číňany přesvědčíte?

Já nikdy nepředpovídám své šance, protože jsem přesvědčený, že jsou vysoké.



Často je vám vytýkáno, že nedodržujete Ústavu. Měl by se nějak změnit vztah mezi prezidentem a Ústavou?

Patrně narážíte na nedávné odvolávání ministra. Každý, kdo má díru na zadku, si myslí, že rozumí Ústavě. V koaliční smlouvě je napsáno, že odvolat ministra lez jen se souhlasem předsedy jeho strany. Premiér Bohuslav Sobotka odvoláním Andreje Babiše smlouvu porušil. Koaliční smlouva není nadřazená Ústavě, to určitě ne. Ale prezident má být garant toho, že politici dodrží smlouvy, které uzavřou.

Na valném shromáždění Organizace spojených národů jste vyzval ke vzniku mezinárodní koalice proti terorismu. Zaregistroval jste nějaký výsledek?

Nový generální tajemník António Guterres se rozhodl, že takzvanou protiteroristickou akci si vezme pod svá křídla, protože Rada bezpečnosti se zmítá v neustálých rozporech, počínaje pouhopouhou definicí toho, co je to terorismus. Tak se stalo, že Guterres požádal Rusko, aby vedlo tento protiteroristický odbor při generálním tajemníkovi OSN. Věřím, že to bude pružnější.



Není to obcházení Rady bezpečnosti?

Když není schopná po dlouhá léta přijmout efektivní rozhodnutí, tak je potřeba bypass.



Proč tedy spíše nereformovat Radu bezpečnosti?

To by se ale stálí členové museli vzdát práva veta. To ale nikdo neudělá. Schůdnější by bylo rozšířit počet stálých členů o velmoci, jako Německo, Indie a Japonsko. Ale jakmile bude existovat právo veta, kdy jediný člověk může zabránit přijetí jakékoliv rezoluce, tak je rada mrtvá.