Centrum závory a mýtný systém neoddělí, slíbil Hollan

Brno – Řidiči, kteří budou chtít zaparkovat v centru Brna, si nebudou muset připlatit. Závory v Solniční, Dvořákově a Orlí ulici, jejichž umístění loni v prosinci schválili zastupitelé města, nakonec technici stavět nebudou. V pondělí to připustil náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan při debatě s lidmi o rezidenčním parkování. „Když jsme projekt představili, spustil velkou vlnu nevole. Nechceme proto, aby byl střed města obklopený závorami," řekl.

Bývalý občanský aktivista a nyní náměstek brněnského primátora Matěj Hollan z hnutí Žít Brno.Foto: DENÍK/Attila Racek

Místo mýtného systému tak budou neukázněné řidiče v centru stále hlídat jen strážníci. „Městská policie vyčlení více strážníků, kteří budou centrem procházet a kontrolovat ho," dodal Hollan.

Stejné řešení navrhoval i spolek Brno autem, který projekt od začátku kritizoval. „Jsme nadšení, že Hollan uznal, že jsme měli pravdu. Předražené projekty pro kontrolu centra nejsou nutné, stačí jen správná represe," vysvětlil místopředseda spolku David Pokorný.

Nedotažené je podle něj i plánované rezidenční parkování. Za ním si ale Hollan stojí. „Lidem sice nezaručí, že zaparkují pokaždé přímo před domem, ale určitě budou mít místo poblíž něj. A bude podstatně levnější," hájil plánovaný systém.

S jeho názorem ale nesouhlasilo ani zhruba šedesát lidí, kteří s ním přišli na téma debatovat. V nezávazném hlasování se téměř všichni vyjádřili pro zachování vyhrazených parkovacích míst. „Nový systém nic neřeší, akorát z toho vznikne stejný zmatek jako v Praze," zhodnotil Marcel Štěpán.

Ve své firmě v centru zaměstnává hlavně zdravotně znevýhodněné lidi, možnost zaparkovat přímo před budovou je pro něj tedy důležitá. O tuto jistotu by s novým systémem přišel.

Nyní za celoroční parkování v centru lidé zaplatí necelých padesát tisíc korun, odhadovaná cena rezidenčního parkování pro lidi žijící v centru by byla padesátkrát nižší. Firmy by za místo zaplatily ročně devět tisíc korun. „Klidně budeme za deset míst v centru platit ročně půl milionu do kasy magistrátu. Nevíme ale, kolik vyhrazených míst v centru bude ani jaké budou pravidla pro jejich získání," stěžovala si při debatě ředitelka Student Agency Martina Blahová.

Právě pravidla pro udělení vyhrazených parkovacích míst nejsou přesná ani nyní. „Pokud jsou žádosti o jedno místo sporné, občas losujeme nebo házíme kostkou," přiznal starosta Brna-středu Martin Landa.