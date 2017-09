Přímo do Husovického tunelu. Zákaz odbočení má zabránit kolapsu dopravy

Brno - Ani doprava do opravované Valchařské ulice, ani doleva do Dukelské třídy. Řidiči, kteří jedou přes Tomkovo náměstí směrem do Husovického tunelu, se od minulého týdne nevyhnou objížďce. Zákaz odbočení vlevo do Husovic podle brněnského magistrátu brání kolapsu dopravy na náměstí i v dalších křižovatkách směrem do města.

Kvůli rekonstrukci je brněnská Valchařská ulice uzavřená už od Tomkova náměstí.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Opatření navrhli odborníci na dopravu, kteří už před zahájením oprav vytvořili model dopravní situace. „Odbočující auta by blokovala křižovatku ve směru od Husovického tunelu. Přetížená by byla i ulice Dukelská, která na takové množství aut nemá kapacitu,“ popsala Zuzana Šrámková z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Auta proto projíždí po objížďce přes křižovatky, které mají kapacitu větší. Do Dukelské odbočí jen autobusy, kterých místem projíždí denně málo. Opravy Valchařské

• Rekonstrukce začala letos v září a potrvá až do listopadu příštího roku.

• Dělníci v ulici opravují veškeré technické sítě.

• Součástí je modernizace tramvajové trati a výměna povrchu silnice.

Opatření kritizuje spolek Brno autem. „Tam, kde se nic neopravuje, se odbočit nedá. Nemá to smysl, lidé stejně vjíždí do Valchařské a otáčí se za tramvajovým ostrůvkem," zmínil předseda spolku Jan Mandát. Řidiči si na objížďku zatím zvykají. „Obvykle jezdím až na Vranovskou. Po objížďce to mám mírně delší, ale to mi příliš potíže nedělá. Mnohem větší problém než vzdálenost je neúnosný provoz ve špičce," uvedl řidič Martin Nakládal. Podobné dopravní omezení zažili řidiči v Brně také při výměně parovodů v Kolišti. Lidická ulice byla uzavřena, aby odbočující auta nezdržovali chodci na vytíženém přechodu.

Autor: Anna Tišnovská