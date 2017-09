Přísnější kontrola studentů. Brněnský dopravní podnik se brání podvodníkům

Brno – Brněnský dopravní podnik přitvrdil v boji proti podvodníkům, kteří se vydávají za studenty a získávají jízdní doklady levněji. Zájemci o studentské jízdné nyní musí nově při jeho nákupu ukázat studentský průkaz ISIC i se známkou potvrzující jeho platnost.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Ne všichni studenti se o změně dozvěděli včas. „Když jsem si byl vyřizovat tramvajenku, měl jsem předložit kromě platného potvrzení o studiu i ISIC, který jsem zrovna neměl u sebe. Proto jsem si musel průkaz vyřídit později. Podruhé se už na ISIC nikdo neptal,“ popsal student Tomáš Prokop.

Studentů brněnské techniky se změna týkat nemusí, pokud mají VUT kartu. „Po jejím předložení načteme kód a hned víme, jestli je žadatel studentem. Bohužel většinou studenti tyto karty nenosí,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

Vysokoškoláci, kteří studentskou ISIC kartu se známkou potvrzující její platnost ani VUT kartu nemají, musí při nákupu levnějších dokladů předložit potvrzení o studiu. Doklad nesmí být starší než měsíc.

Jestli nová pravidla zvětší fronty na studijních odděleních, zatím univerzity nevědí. „Hlavní nápor žadatelů o potvrzení očekáváme až se začátkem semestru,“ sdělila za Masarykovu univerzitu v Brně Martina Fojtů.

Do budoucna plánují v dopravním podniku celý systém zjednodušit. „Spolupracujeme s univerzitami a usilujeme o to, aby byl systém jednodušší. Naši zaměstnanci by si pak mohli rovnou na pobočce přes internet zkontrolovat, zda je dotyčný studentem,“ dodala Lukšová.

Pokud student z jakýchkoliv důvodů ukončí nebo přeruší studium, nesmí průkazku dále používat a měl by ji vrátit. Jen za minulý rok přišli v dopravním podniku na skoro tisíc neoprávněně zlevněných průkazů. Za první pololetí letoška jich napočítali bezmála šest set. Přistižení podvodníci musí rozdíl doplatit.

ELIŠKA KOUKALOVÁ