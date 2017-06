Prodloužení tramvajové tratě do Líšně začnou stavět na jaře. Lidé se bojí hluku

Brno–Líšeň – Od muzea v Holzově ulici, přes Stránskou skálu až do centra. Doba, kdy Líšenští začnou opět jezdit desítkou, podobně jako v šedesátých letech, se blíží. Město ale oznámilo, že se stavbou počítá ne letos na podzim, ale příští rok na jaře. Místní ale spíš než pohodlnější cestování vnímají hrozící větší dopravní zátěž a hluk.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Projekt je zatím ve fázi stavebního řízení. „Začátek oprav plánujeme na jaro,“ potvrdila Zuzana Taušová z tiskového střediska radnice.

Do původního plánu muselo město zapracovat připomínky lidí, kteří u kolejí bydlí. Stěžovali si zejména na hluk a ztrátu soukromí. „Kolem trati proto postavíme protihlukové stěny, které zahrádky odstíní nejen od obnovené trati, ale také od silnice,“ popsal náměstek primátora Petr Mrázek.

Právě zabezpečení ulic proti hluku v okolí trati bude podle místních nutné. „Tramvaje budou na lince určitě jezdit častěji než doposud. Přitom už teď je z ulice slyšíme. Neumím si představit, že by se v nepřetržitém hluku dalo vůbec bydlet,“ řekl Tomáš Plhoň, který bydlí v blízkosti kolejiště desítky ve Slatině.

Kromě hluku mají místní podle Mrázka i další připomínky k projektu. „Lidé protestovali i proto, že by kvůli zprovoznění kolejí ztratili přístup k nelegálním budovám, které v zahrádkách za dobu od zrušení trati postavili. I s tím ale pracujeme, zajistíme jim jednosměrnou obslužnou silnici,“ sdělil.

V budoucnu může trať přidělat starosti i řidičům. Ve dvou místech se totiž koleje budou křížit se silnicí a dopravu mají řídit semafory. Řidičů, kteří se je budou snažit objet se bojí obyvatelé Holzovy ulice. „Pokud tam vzniknou kolony, začnou místo objíždět naší ulicí. Už tak je rušná,“ upozornil před časem zástupce spolku Holzova Líšeň Michal Šťourač.

Obnova tratě nemá podporu ani od líšeňské radnice. „O obnovení trati jsme s městem nejednali, Brno chce v tomto spíše využít dotační příležitosti. Mnohým lidem z Líšně sice blízkost trati pomůže, jiným naopak uškodí. Nepochybně na ni naváže také výstavba na rozlehlém území za Zetorem,“ předestřel budoucnost okolí starosta Břetislav Štefan.

Radní Brna se hájí, že stavbu tratě plánuje s ohledem na rozvoj města již několik let. Obnovená trať má předejít potížím se spojením nové bytové výstavby s centrem. „V Líšni se v budoucnu určitě bude stavět. I současnou masivní bytovou výstavbu obsluhují jen autobusy a to nestačí. To, že na stavbu získáme dotace, je jen další plus,“ zhodnotil Mrázek.

Současně s pracemi na obnovení trati začne brněnský dopravní podnik opravovat také současnou část trati z Ostravské ulice až na Stránskou skálu. „Opravy začnou zároveň s obnovováním tratě na Holzovu a budou stát přibližně šedesát milionů korun,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.