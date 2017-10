Prodloužení tramvajových tratí se opožďuje. Kvůli skále nebo opravám

Brno – Bez přestupů až na Kamechy, rychleji a bezpečněji na Zvonařku. Cestování v Brně usnadní prodloužené tramvajové tratě, které mají dělníci podle slibů politiků začít stavět v následujících letech. Představitelé města věří, že je stihnou dokončit do roku 2022, stavby se ale navzdory plánům uveřejněným v roce 2010 a později opožďují.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Přesun trati do Plotní ulice řeší představitelé Brna už víc než deset let. Hotovo mělo být původně už v roce 2011. Podle aktualizovaných plánů chtěli mít radní letos v září vybraného zhotovitele, řízení ještě neskončilo. Zdržení způsobily opravy na železnici a schvalování projektové dokumentace všemi investory. „Doufáme, že výběr stihneme do konce roku. Zahájení prací budeme plánovat podle dalších rekonstrukcí, například Křenové ulice, aby vzniklo co nejméně dopravních omezení,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Trať měla ulevit přetížené automobilové dopravě a obsloužit i přesunuté vlakové nádraží. Projekt za miliardu korun ale zastavily problémy s vykupováním pozemků. „Nerozumím tomu, proč stavba dávno nezačala. Projekt zastavilo jednání o vykoupení jednoho továrního areálu. Ten jsme odkoupili v minulém volebním období a začali s demolicí a přípravami na stavbu,“ komentoval bývalý náměstek primátora Robert Kotzian.

Podobně dlouho jako na přesun tramvaje do Plotní čekají Brňané i na prodloužení linky k bohunické nemocnici a kampusu. Dostavba devíti set metrů kolejí a dvou zastávek začne podle současných plánů do dvou let. „Hledáme správce stavby. Potom vybereme zhotovitele, který se postará o dokumentaci a povolení,“ sdělil Mrázek. Projekt má stát devět set milionů korun.

Zatím ani není jasné, jestli na jaře začnou práce na obnově trati za Stránské skály do Líšně. „Oproti původnímu plánu máme zpoždění, protože si drážní úřad vyžádal další stanovisko. Čekáme na povolení,“ oznámil Mrázek.

Loni měly také začít práce na hloubení tunelu pro trať na bystrcké sídliště Kamechy. „Geologický průzkum ukázal, že v podloží je skála, což přípravu trati komplikuje a prodraží. Přesto věříme, že dopravě uleví a lidé nebudou muset přesedat na autobusy,“ uvedl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Datum zahájení stavby záleží na tom, jaký způsob řešení stavbaři zvolí.

Za několik let projede tramvaj i jižní částí Lesné. Ačkoli ještě v roce 2014 město zvažovalo i severní trasu kolem celého sídliště, dopravní podnik vytváří projektovou dokumentaci na trať, která spojí Merhautovu ulici, nádraží a polikliniku s Čertovou roklí. „Je to jediná rozumná trasa. Tramvaj ale není pro místní nezbytně nutná. Užitečnější by pro ně bylo prodloužení autobusové linky číslo 46 do centra. O tom jednáme,“ uvedl starosta Brna-severu Martin Maleček.

Výhoda prodloužených tratí je podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové v tom, že navazují na již hotovou širokou síť linek. „Tramvaje převezou více cestujících najednou. Pokud projíždí koridorem, jsou také rychlejší. Nehrozí, že vozy zůstanou v kolonách,“ uvedla.