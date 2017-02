Propagace islámu? Jen přednášky o jiných zemích, brání se bystrcká škola

Brno /ANKETA/ – Přednáška zahrnující propagaci islámu, nebo jen povídání o životě v zahraničních zemích? Zatímco někteří rodiče se bojí příjezdu zahraničních studentů na bystrckou základní školu Heyrovského, tamní ředitelka uklidňuje, že jde jen o součást programu Edison. Do školy má díky tomu dorazit pět zahraničních studentů z Portugalska, Číny, Indonésie, Turecka a Ghany.

Podle některých rodičů výuka studentů, z nichž část pochází z islámského světa, může dětem podsouvat náboženskou ideologii. „Nejde ani tak o propagaci islámu, spíše dětem podprahově podsouvají, co si mají myslet. Propagují myšlenku islamizace a to, že je míšení kultur a ras normální. Nemám nic proti jiným kulturám, iniciativa ale může šířit nenávist,“ řekl jeden z rodičů Hynek Charous. Kritizuje i to, že akci dělá nezisková organizace.

Vedení školy se také podle něj rodičů nezeptalo, zda s takovou výukou souhlasí. Dle slov ředitelky školy nicméně o projektu rodiče věděli už od června. „O všem je otevřeně informujeme,“ ujistila Ludmila Eliášová. Návštěvu zahraničních studentů nezruší.

Školy by podle Charouse neměly děti o náboženství učit vůbec. „Islám není ani náboženství, ale ideologie a zpolitizovaná záležitost, která nemá ve škole co dělat. Proti víře jako takové ale nic nemám, pakliže je tolerantní a nevnucuje nevěřícím své názory,“ dodal.

Ředitelka trvá na tom, že projekt žádné náboženství propagovat nechce. „Výuku budou přednášející za přítomnosti kantorů vést podle úrovně angličtiny jednotlivých ročníků. To znamená, že například ve třetí třídě si budou povídat o domácích zvířatech, nikoliv řešit náboženské otázky,“ sdělila. Studenti podle ní mohou prezentovat své země stejně tak, jako děti budou povídat o Brnu a České republice.

Celý problém je podle ředitelky boj jednoho rodiče. „Od nikoho jiného nemám negativní reakce, celou akci zaštiťuje právě klub rodičů. Charous podal stížnost na radnici a až poté útočně kontaktoval i mne. Jde o podivnou politickou hru,“ míní Eliášová.

Program Edison funguje už několik let pod záštitou ministerstva školství. Mezi brněnskými školami je o něj zájem. Mezinárodní skupina Aisec, která jej organizuje, se se stížnostmi setkala poprvé. „Přisuzujeme to nepravdivým informacím, které se šíří hlavně po sociálních sítích,“ vyjádřila se mluvčí brněnské pobočky organizace Silvia Minarčíková s tím, že do škol jezdí studenti ze všech zemí bez ohledu na původ či náboženství.

Další oslovení rodiče s projektem problém nemají. „Podobným iniciativám říkám ano. Postoje těch, kteří na internetu na přístup školy hází špínu, vůbec nechápu. Nevadí mi ani seznamování dětí s náboženstvími,“ zdůraznila Zita Žaludová, která má v bystrcké škole tři děti.

S projektem Edison několikrát spolupracovala například brněnská základní škola v Sirotkově ulici. „Děti se tak seznámí s jinými státy. Nemáme jedinou negativní reakci,“ popsal zkušenosti zástupce ředitele školy Lukáš Ulč.

