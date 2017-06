Prošli zkouškou a dostanou byt. Chceme, aby děti mohly slušně vyrůstat, říkají

Brno – Neustálé stěhování a obavy, že skončí na ulici, zažívala rodina Gabriely Krokové a Eduarda Poláka z Brna několik let. Před více než rokem ale díky programu Prevence bezdomovectví, na kterém se podílí Armáda spásy s městskou částí Královo Pole, získali na zkoušku byt. „Za pár týdnů se přestěhují do obecního bytu, který budeme pronajímat přímo jim. Nyní žili rok a půl v bytě, který jsme za tímto účelem pronajali Armádě spásy," vysvětlil místostarosta Daniel Valenta.

Gabriela Kroková a Eduard Polák.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Po celou dobu, co rodina v bytě žila, za ní docházeli sociální pracovníci, aby jim pomáhali. „Četnost návštěv se postupně snižovala, tak aby se rodina mohla osamostatnit. K začlenění přispívá také fakt, že nájem si platí sama,“ řekl Valenta.

Vybraná dvojice se do programu přihlásila kvůli dětem. „Chceme si kvůli nim vybudovat domov. Pořád se protloukat po ubytovnách, to není život. Na ubytovnách byla často špína, bydlí tam lidé, kteří se opíjí. Proto je pro nás vlastní bydlení velmi důležité, aby děti mohly slušně vyrůstat,“ vysvětlil po nastěhování do zkušebního bytu Polák.

Představitelé městské části nyní uvažují, že pokud se projekt osvědčí, pronajmou Armádě spásy i další byt. Na podobném projektu se přitom domluvili také s centrem Kociánka.