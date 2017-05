Proti kasinům jsme nebyli, tvrdí náměstek primátora Matěj Hollan

Brno /PANEL DENÍKU/ - Bez Onderky, bez korupce, bez hazardu. Trojice hesel, se kterými uspělo hnutí Žít Brno v komunálních volbách před třemi lety. Přitom i zastupitelé tohoto hnutí minulý týden schválili výjimku, která v Brně umožní fungování dvou kasin. „Bojovali jsme proti tvrdému hazardu, jako jsou automaty. Proti kasinům jsme nikdy nebyli," tvrdí náměstek primátora za Žít Brno Matěj Hollan.

Proč jste kasina ochotní tolerovat, ale automaty zůstávají stále zakázané?

Vymezovali jsme se vždy proti škodlivému hazardu. Živá hra, kterou lidé v kasinech provozují, jím není.

Jak to nyní v Brně vypadá se škodlivým hazardem, o kterém mluvíte?

Nechali jsme si zpracovat investigativní studii, podle které je v Brně přibližně třináct nelegálních automatových heren. Informace jsme už předali celníkům, kteří by se s nimi měli vypořádat. Město by tak zůstalo úplně bez škodlivého hazardu.

Nebyla při schvalování výjimky pro kasina hlavní motivace přísun peněz do městské kasy?

To určitě ne. My z živé hry nic nemáme, a pokud přece jen něco přes rozpočtové určení daní Brno získává, jde o zanedbatelné částky.

Nemůže být schválení výjimky pro kasina jen předstupeň pro další výjimky, které schválíte pro automaty a vrátíte tak do Brna zpátky hazard, který tu dřív byl?

Dokud povedeme brněnskou radnici my a další strany současné koalice, tak návrat automatů rozhodně nehrozí. Horší to ale bude, pokud se vrátí do vedení strany, které Brnu vládly dříve.

STAROSTKA POPŮVEK MILUŠE ČERVENÁ ŘÍKÁ:

Kasino naší obci jenom prospělo, je díky němu hezčí

Popůvky - Přes půl roku funguje v Popůvkách nedaleko Brna kasino. Do té doby přitom na kraji obce a nad dálnicí D1 čnělo velké betonové torzo opuštěné stavby, kde se už od devadesátých let nic nedělo. Tehdejší majitel kvůli majetkovým tahanicím projekt nedokončil. „Po otevření kasina se nepotvrdily žádné z našich předchozích obav, jako že v obci například vzroste kriminalita a podobně," pochvaluje si starostka Popůvek Miluše Červená.

Jakým způsobem ovlivnilo otevřeni kasina život ve vaší obci?

Musím říct, že jen pozitivně. Kromě kasina funguje i hotel a restaurace, máme tu díky nim pěkné prostředí. Když přijede návštěva, tak s nimi máme kam zajít. Také přibyla nová pracovní místa pro místní.

Kasina jsou forma takzvaného měkkého hazardu. Máte v obci i tvrdý hazard, jako jsou třeba automaty?

Ne, ty u nás vůbec nemáme. Na druhou stranu ale není podle mě nic špatného, když si někdo z obce zajde do kasina vyzkoušet nějakou hru.

Hazard se stal při posledních komunálních volbách tématem voleb například v Brně. Bylo u vás v obci před otevřením kasina nějaké větší pnutí?

Ne, nic takového tu nebylo. Ani na zasedáních zastupitelstva jsme nevedli žádnou větší diskusi, stejně tak jsme neuspořádali ani referendum nebo něco podobného. Pouze jsme se jako vedení obce několikrát sešli na schůzkách s firmou, která kasino otevřela.