První kroky na burze? Budoucí ekonom je stihl už před maturitou

Brno – Zatímco jeho vrstevníci často tráví svůj volný čas po klubech nebo hospodách, on se kromě studia a přípravy k maturitě věnuje třeba investování na burze. Devatenáctiletý gymnazista Jakub Chyba z Brna se nedávno zúčastnil Národních srovnávacích zkoušek, které slouží jako přijímací zkoušky na vysoké školy.

Devatenáctiletý gymnazista Jakub Chyba z Brna se nedávno zúčastnil Národních srovnávacích zkoušek, které slouží jako přijímací zkoušky na vysoké školy.Foto: DENÍK/Nikola Poláčková

V kombinaci obecných předpokladů a matematiky dosáhl ve svém termínu nejlepšího výsledku v republice. „Na obecné studijní předpoklady se podle mě naučit nedá. Víc jsem se připravoval na matematiku. Prošel jsem si staré sešity a vyzkoušel si pár testů,“ říká s úsměvem Chyba.



V současnosti studuje na brněnském biskupském gymnáziu. „Jsem hrozně rád, že studuju zrovna tam. Myslím, že mě gymnázium na zkoušky dobře připravilo a určitě má na jejich výsledku podíl,“ dodává.



Po maturitě by rád pokračoval na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. „O ekonomii se zajímám už několik let. Nejdřív jsem o ní četl a zjišťoval si informace. Postupem času jsem zkoušel i prakticky investovat na burze a myslím, že mi to zatím docela jde,“ komentuje mladík.



Pro Karlovu univerzitu se rozhodl hlavně kvůli její reputaci. „Institut ekonomických studií se mi zdá v tomhle oboru nejlepší.



I přesto ale z Brna odcházím jen nerad. Mám tu rodiče, se kterými mám skvělý vztah, i všechny kamarády. Řekl jsem si ale, že je načase se trochu osamostatnit,“ vysvětluje Chyba.

