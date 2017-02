Ptačí chřipka na Nových Mlýnech potvrzena. Kachna se ale točila kvůli vlasci

Nové Mlýny /VIDEO/ – Mlha v pátek zahalila břehy i hladinu novomlýnských nádrží na pomezí Břeclavska a Brněnska. Veterináři ve stejný den také potvrdili, že se v místě objevila nákaza ptačí chřipkou. Svědčí o tom kombinace několika uhynulých kusů a výskyt nákazy u divoce žijících ptáků v dalších místech České republiky.

„U volně žijících druhů ale zasahovat nebudeme. Stojí to vysoké částky a navíc nechceme riskovat, že se tisíce zimujících ptáků zvednou a přenesou nákazu ještě jinam," sdělil ředitel krajské veterinární správy Jaroslav Salava.

Současně odmítl, že by ptačí chřipku prokázalo video pořízené ornitology o uplynulém víkendu. Záznam zachycuje dva vodní ptáky točící se kolem dokola. Několik na sobě nezávislých odborníků poukázalo, že důvody byly zřejmě jiné. „V jednom případě šlo o zachycení do rybářského vlasce, ve druhém o zranění," poznamenal Salava.

Autor videa, ornitolog Jiří Šafránek, možnosti připustil. „Mohly to být také neurologické potíže, případně postřelení od myslivce," poznamenal Šafránek. Ten je zároveň přesvědčený, že by veterináři měli minimálně zajistit odklizení uhynulých kusů, aby se riziko dalšího šíření nemoci co nejvíce snížilo.

Na Nových Mlýnech zimuje asi dvacet tisíc severských hus. Právě při jejich pozorování video vzniklo.

