Radnice šetří přírodu. Nakupuje pro zastupitele tablety

Brno – Čtyřiadvacet balíků papíru ušetří radnice Brna-středu za jedno zasedání svých zastupitelů. Ti totiž mají veškeré materiály stažené do tabletů a dokumenty už nemusí na jednání tisknout. „Ušetříme za jedno setkání přibližně 2700 korun," vyčíslila mluvčí Brna-středu Denisa Kapitančiková.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Tablety na radnici nakoupili původně pro hlasování zastupitelů a následně přemýšleli, jak všechny podklady přenést do elektronické podoby. To se jim povedlo loni. „Největší úsporu jsme zaznamenali na materiálech pro jednání radních, kteří se totiž setkávají téměř jedenkrát týdně. Tiskli jsme jedenáct až patnáct mnohdy i stostránkových příprav. Oproti tomu se zastupitelé setkávají sedmkrát do roka a úspora je nižší," sdělil starosta největší brněnské městské části Martin Landa.

INVESTICE JE ZPĚT

Tablety už zastupitelé od loňského roku používají v Brně-severu. A veskrze si je pochvalují. „Za rok používání tabletů se nám úsporou papíru a toneru vrátily peníze, které jsme do nákupu investovali. V zastupitelstvu máme pětatřicet členů. Samozřejmě musíme počítat s poruchou některých přístrojů," ohodnotil starosta Brna-severu Martin Maleček. A jako čerstvý náměstek hejtmana si používání tabletů chválí také na krajském zastupitelstvu.

Tašky plné papírových dokumentů stále tahají na svá jednání zastupitelé na brněnském magistrátu. Podle náměstka primátora pro Smart city Jaroslava Kacera se jejich použití ale blíží. „Zřídil jsem interní pracovní skupinu napříč magistrátem. Cílem je elektronizace materiálů pro brněnské radní. V březnu už bychom měli mít jasno," vysvětlil Kacer.

Ten plánuje i další novinky. „Díky ověření osoby na kontaktním místě si může člověk zařídit vše potřebné z domu. Připravujeme i rezervace místa do kulturních a sportovních zařízení, platbu za odpad online nebo placení za parkovné," vysvětlil Kacer.