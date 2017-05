Radnice: Už žádné nebezpečné zkracování si cesty. Postaví schodiště na Bašty

Brno /FOTOGALERIE/ – Místo po vyšlapané pěšině sejdou ještě letos na podzim lidé z Bašt pod Petrovem do Nádražní ulice po schodech. Radnice Brna-středu a brněnská veřejná zeleň na projekt získaly téměř jeden a tři čtvrtě milionu korun. „Jde o frekventované místo, kudy si lidé zkracují cestu už mnoho let. Je to pro ně nebezpečné a svah to ničí," vysvětlil význam stavby za městskou část Filip Chvátal.

dnes 11:22 SDÍLEJ:

Stavbu podle Chvátala urychlí již připravené stavební povolení. „Schody navrhl architekt Petr Hrůša při rekonstrukci Denisových sadů a vyřídil pro ně povolení, které stále platí," doplnil Chvátal. Sady městská část opravovala mezi lety 2003 a 2005. Ještě v létě chce vedení radnice dokončit projekt a začít stavět. Že se o schody lidé zajímají, dokazuje i návrh na webu damenavas.cz, kde mohou lidé navrhnout projekty vylepšující město. „Schodiště ocení všichni, kteří se potřebují dostat z Bašt rychle na zastávku Nové sady," napsal na webu David Piják. Podle něj schodiště využije několik set lidí denně a projekt také zkrášlí místo. ČTĚTE TAKÉ: Sklo v asfaltu podle vědců z Brna zpevní cesty. Výzkum zajímá silničáře

Autor: Eva Bártová