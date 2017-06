Tipy pro radní? Lidé popíšou rok 2050 v Brně

Brno – Připomínky k tomu, jak by mělo Brno vypadat za třiatřicet let mohou od pátečního večera psát Brňané na internetové stránky www.brno2050.cz. Nápady lidí pomohou brněnským radním při tvorbě dokumentu, který má ukázat, jakým směrem se má v následujících letech Brno až do roku 2050 ubírat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Data o nynějším stavu města již lidé na stránkách najdou. „Shromáždili jsme strategický pohled na tři základní pilíře města zdroje, kvalitu života a jeho správu, a sestavili návrh vize Brna do roku 2050," uvedl náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer. Na internetu lidé mohou chystanou strategii doplňovat nebo připomínkovat. „Připomínkování spustíme od páté hodiny navečer a skončí jednatřicátého července," uvedl mluvčí města Filip Poňuchálek.

Autor: Eliška Gáfriková