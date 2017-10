Rakev, svíčky, věnce. Lidé uctili mrtvá zvířata. Smutečním pochodem centrem Brna

Brno – Kvůli tvému řízku prožije celý život v kleci. To je jen jeden z transparentů, který si vzalo asi padesát účastníků na pondělní smuteční pochod Brnem. „Pochod pořádáme už několik let na více místech v České republice. Je to vyjádření piety, proto je ve formě smutečního pochodu,“ uvedla jedna z organizátorek Anna Kupcová. Pochod se konal u příležitosti světového dne hospodářských zvířat.

20 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Desítky lidí se v pondělí k večeru sešly na náměstí Svobody, aby uctily památku zemřelých zvířat, které lidé sní.Foto: DENÍK/Lenka Jebáčková

„Průvodem chceme lidem připomenout skutečnou cenu masa, mléka a vajec, každoročně zemře na světě asi dvaašedesát miliard zvířat, přitom vodní tvorové nejsou započítáni“ řekla pořadatelka Ester Bukertová. Lidé oblečení převážně v černé se sešli na náměstí Svobody a za zvuků smutečních písní šli centrem města. Na hlavním nádraží položili na zem provizorní rakev a poskládali na ni svíčky i smuteční věnce a květiny. ČTĚTE TAKÉ: Azyl pro kino Art? Nájem jako za obchod na náměstí Svobody, zjistila kontrola Smrt zvířat uctili také minutou ticha. Celý pochod skončil na Moravském náměstí. ONDŘEJ KALOUD

Autor: Redakce