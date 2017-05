RegioJet převlékne stevardy ve vlacích do plavek

AKTUALIZOVÁNO 7 22

Brno /FOTOGALERIE/ – Výtisk Brněnského deníku Rovnost, půdu ze staveniště i notový zápis skladby uložily v pátek osobnosti do základů Janáčkova kulturního centra, které má vzniknout u Veselé a Besední ulice v centru města. Brněnský primátor Petr Vokřál, který zavřenou kapsli s dokumenty do základů umístil, uvedl, že první návštěvníci by mohli centrum navštívit v sezoně 2020/2021.