Regionální den železnice v Zastávce začal příjezdem parní lokomotivy

Zastávka - Vlakové nádraží v Zastávce zaplavily davy nadšených lidí. Jako každoročně čekali na příjezd parní lokomotivy z Brna, která s sebou přivezla historické vagóny plné cestujících. „Přijeli jsme vlakem z Brna, jsme tu poprvé. Nejvíc se s dětmi těšíme na guláš,“ řekl Jiří Horák z Brna.

Dodal, že jízda historickým vlakem byla zážitek nejen pro jeho děti, ale i pro něj samotného. „Je poznat, že vás táhne parní lokomotiva, cítíte to hlavně ve vzduchu,“ smál se. Po příjezdu vlaku taženého parní lokomotivou Skaličák s historickými vozy ze čtyřicátých a padesátých let minulého století si jej mohli zblízka prohlédnout všichni přítomní. Děti dokonce strojvedoucí pouštěl přímo do řídící kabiny.

Pořadatelé dne železnice mysleli na malé i velké návštěvníky. Program si připravili i dobrovolní hasiči ze Zastávky. Kromě prohlídky jejich techniky si mohly děti vyzkoušet, jaké je být opravdovým hasičem. S podzimním počasím v sobotu statečně bojovali kuchaři vojenské polní kuchyně, u kterých se mohli lidé za padesátikorunu ohřát domácím hovězím gulášem. Kromě guláše ukázal klub veteránů z Březníka vojenské veterány.



Akci ale nenavštívili pouze místní. Spousta lidí na nádraží zavítala z Brna a okolí. „O akci jsme se dozvěděli na internetu, jsme tu poprvé a moc se nám tu líbí," prohlásil David Konečný z Brna. Do Zastávky se vypravil s celou rodinou. Program oceňovaly především děti. Zaujal je například zmenšený model železnice s vláčky, které se jim proplétaly pod nohami.



Po celý den v Zastávce také probíhal jarmark s regionálními výrobky, koncerty, vystoupení gymnázia, mažoretek a dalšího. Přes nepřízeň počasí si tak sobotní víkend v Zastávce užil opravdu každý. „Chodíváme sem každý rok, holky se na lokomotivu těšily," řekla maminka Gabriely a Adély Chmelíčkových ze Zastávky.



JOLANA HALALOVÁ