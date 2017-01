Rekordní zájem o byty. Lidé za ně utratili pět miliard, ceny stouply o desetinu

Brno - Rekordní sumu zaplatili loni lidé za byty v novostavbách v Brně. Může za to nejen jejich zájem, ale i stále stoupající ceny. Lidé tak hledají bydlení v okolních obcích.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Polovinu brněnského rozpočtu nebo necelou stovku tramvají by mohli lidé zaplatit sumou, kterou utratili v Brně loni za byty v novostavbách. Za ně zaplatili rekordních pět miliard korun. A to i proto, že za rok zdražily byty o téměř jednu desetinu ceny.

Nových bytů prodali developeři v Brně za loňský rok přes patnáct set. Proti předchozímu roku to znamená více než padesátiprocentní nárůst. „Brno nebylo připravené na velký zájem o nové bydlení, který vyvolaly dostupné hypotéky a velmi dobrá ekonomická situace naší země," komentoval ředitel developerské společnosti Trikaya Alexej Veselý.

ZÁZEMÍ PRO MÍSTNÍ

Nejvíce bytů si lidé koupili v městských částech Slatina, Bystrc a Královo Pole. Jen ve Slatině prodali developeři téměř tři sta nových bytů. „Dalo se to očekávat, protože výstavba u nás začala už v roce 2012," zmínil slatinský starosta Jiří Ides. Dodal také, že tamní radnice rozšiřuje mateřské i základní školy, aby se připravily na budoucí růst počtu obyvatel.

Množství lidí ve Slatině ale neroste skokově. „Lidé se sem stěhují postupně, takže jsme na ně připraveni. Zároveň má část majitelů trvalé bydliště někde jinde a byty si pořizují jako investici k pronájmu," doplnil starosta.

Podobně uvažuje více lidí. „Byt v Brně vnímám spíš jako investici. Vždy tady budou studenti nebo jiní zájemci o pronájem. Ale rozhodně ho budu kupovat, až splasknou vysoké ceny," vyjádřil se Brňan Josef Vlčnovský.

Cena za metr čtvereční bytových prostor se totiž loni v Brně vyšplhala na devětapadesát tisíc korun za metr čtvereční. Průměrný dvoupokojový byt o velikosti šedesát metrů čtverečních tak zájemce vyjde na tři a půl milionu korun.

Za rostoucí ceny nemovitostí může podle investorů i omezení plynoucí z toho, že má Brno zastaralý územní plán. „Nový územní plán by měl být hotový nejdříve v roce 2022, ale platnost aktuálního vyprší už ke konci roku 2020. Reálně tak hrozí situace, že se po roce 2020 přestanou vydávat stavební povolení," prohlásil analytik investiční skupiny DRFG Jan Kokta.

S tím souhlasil i Veselý. „Bez možnosti stavět nové byty by nemohli stavitelé uspokojit poptávku," předestřel ředitel.

PROBLÉMOVÉ VZTAHY

Proti jejich názoru se ohradil náměstek brněnského primátora pro oblast územního plánování Martin Ander. „Ve výstavbě nebrání firmám územní plán, ale překážky jako jsou nedořešené vlastnické vztahy nebo chybějící dopravní napojení," reagoval náměstek.

Podle něj jsou v Brně pozemky o rozloze 430 hektarů, které jsou určené k zastavění. Jedná se o plochu velkou jako dvě stě Moravských náměstí. „Příkladem takových území jsou černovické Kaménky, Červený kopec nebo Moravanské lány v Heršpicích," dodal.

Lidé nespokojení s cenami bytů v Brně v minulém roce kupovali nemovitosti v jeho okolí. Což se opět projevilo na růstu cen. „Na našem projektu ve Slavkově u Brna jsme proti roku 2013 zvýšili ceny až o dvaatřicet procent na metr čtvereční," vyčíslil ředitel stavební firmy Kaláb Tomáš Kaláb.

Víc než čtyři sta rodin se nastěhuje pod Hády

Brno - Přes čtyři sta rodin se za šest let může začít stěhovat do nové čtvrtě pod brněnskými Hády v Maloměřicích. Developerská firma Trikaya chce na místě bývalé továrny Ergon příští rok začít stavět domy. Podle loňských plánů firmy se mělo začít se stavbou už letos.

Developer už podal žádost na úřad, který vyhodnocuje vliv na životní prostředí. Na ploše o rozměru jedenasedmdesáti hektarů vzniknou rodinné domy, viladomy nebo bytovky. „Uprostřed čtvrtě dělníci postaví náměstí. Kolem něj budou obchody nebo také mateřská školka. Přemýšlíme i o vybudování domu s pečovatelskou službou," sdělil šéf developerské firmy Alexej Veselý.

Noví obyvatelé zaparkují na parkovištích, která nabídnou 646 míst. Některá budou také podzemní. V nové čtvrti na východě města vznikne 435 bytových jednotek.

Podle starostky Maloměřic a Obřan Kláry Liptákové je jednání s developerem zatím bez problémů. „Domluvili jsme se například na výstavbě školky, která je pro novou čtvrť nezbytností. Žádné stížnosti od místních jsem ale nezaznamenala," prohlásila starostka.

Ani s dopravou by podle developera i městské části neměl být problém. Do nové čtvrtě lidé vjedou silnicí Pod Hády. „Je to vlastně samostatné území oddělené od zbytku městské části. Výrazné problémy zatím neočekávám," doplnila Liptáková.

Stavební firma po dostavbě v roce 2023 počítá s napojením na městskou hromadnou dopravu. Do čtvrtě by tak zajížděly autobusy. V areálu bude také park a sportovní hřiště pro místní.

Státní podnik Ergon, který budovu koncem osmdesátých let minulého století začal stavět, vyráběl kontaktní čočky, ortopedickou obuv a další pomůcky. Krátce po sametové revoluci zkrachoval a kromě dluhů po sobě zanechal i nedokončenou továrnu. „Zůstaly tam rozestavěné velké haly. Poté, co firma skončila v konkurzu, hala vystřídala několik vlastníků. Nikdo z nich se ale neměl k dokončení stavby," vysvětlila dříve tehdejší starostka Maloměřic a Obřan Jarmila Kocmanová.

Nyní areál k tréninku využívaly jednotky integrovaného systému.