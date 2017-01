Řidiče v Domini parku uvěznila spadlá mříž za výjezdní rampou

Brno – Téměř hodinu čekali řidiči uvězněni v brněnském parkovacím domě Domini park v Panenské ulici. V odjezdu pryč jim totiž bránila zaseknutá mříž za výjezdní rampou. O nezvyklé události ze čtvrtečního rána redakci Brněnského deníku Rovnost informoval jeden z řidičů, kteří v budově uvízli.

„Asi tři čtvrtě hodiny jsme čekali v řadě aut za zaseknutou mříží. Nemohli jsme odjet. Vůbec jsme nevěděli, co se děje a kdy se věc vyřeší. Bylo to hodně nepříjemné a stresující," uvedl Brňan, který pracuje jako profesionální ři­dič. Chce zůstat v anonymitě, redakce ale jeho jméno zná.

Když se delší dobu nic nedělo, zavolali zaseknutí řidiči na Brněnské komunikace, které mají správu tohoto parkovacího domu jako městská firma na starosti.

Jenže ani příchod pracovníka z Brněnských komunikací podle řidičů příliš nepomohl. „Přijel sám bez jakéhokoliv technického vybavení. Snažil se mříž zvednout holýma rukama. Nakonec jsme z výjezdní rampy začali couvat. Jelikož jsme se z parkovacího domu neměli jak dostat, odjel jsem vjezdem. Míjeli jsme se ale s vjíždějícími řidiči a situace byla dost nebezpečná. Méně zkušený řidič to nemusel zvládnout," doplnil naštvaný Brňan.

Podle mluvčí Brněnských komunikací Vladimíry Navrátilové ale situace nebyla natolik závažná, jak ji někteří řidiči popisují. „Ve středu v noci začalo hustě sněžit. Jeden řidič vyjížděl z parkovacího domu a kola mu na čerstvém sněhu podjela. Když uklouzl dozadu, narazil střechou auta do rolety. Proto se pokazila a ráno nebyla úplně funkční," vysvětlila mluvčí.

Parkovací dům je přístupný i přes závadu

Ve čtvrtek ráno tak pokažená mříž, která se vždy v deset hodin večer zatahuje kvůli bezpečnosti, zasekla. „Za deset minut tam byli naši pracovníci, kteří vše vyřešili. Mříž ale není ještě není opravená, chystáme to do několika týdnů. Než ji opravíme bude neustále vyhrnutá," doplnila Navrátilová. Parkovací dům je plně přístupný. O dalších technických problémech v parkovacím domě, který slavnostně otevírali před čtyřmi měsíci, mluvčí firmy neví.

Také na brněnském magistrátu, který stavbu platil, o nedostatcích nemají hlášení. „Je to nová stavba a technicky naprosto v pořádku. O žádných problémech nemám hlášení," sdělil náměstek primátora pro investice Richard Mrázek.

Ostatní řidiči si parkovací dům za dvě stě padesát milionů korun veskrze chválí. „Většinou v centru nemůžu najít místo na ponechání auta. Domini park je potom dobrou alternativou, na náměstí Svobody je to od něj opravdu kousek," řekl Brňan Tomáš Černošek.

Například Lucie Kratochvílová do parkovacích domů vjíždí nerada. „I v Domini parku jsou úzké cesty a také parkovací místa. Jsem z toho pak vystresovaná," pověděla Brňanka.

První půlhodina v Domini parku vyjde řidiče na patnáct korun. Každá další započatá hodina stojí třicet. V osmipatrové budově je 361 míst. „Za dva týdny v lednu tam zaparkovalo téměř čtyři tisíce korun lidí. V prosinci přijelo patnáct a půl tisíce řidičů, v listopadu skoro jedenáct tisíc," vyčíslila mluvčí Brněnských komunikací Navrátilová.

V Brně vznikne další informační centrum. Lidé si v něm nabijí i telefon

Brno – Než vyrazí objevovat krásy Brna, posilní se kávou a v klidu pročtou informační brožury. Pro zájemce příští týden otevře brány nové informační centrum To je Brno v přízemí parkovacího domu Domini Park v Panenské ulici.

Sídlit bude hned vedle vchodu do Mincmistrovského sklepa. „Informační centrum nadále zůstane i v Radnické ulici. V centru To je Brno ale nabídneme návštěvníkům více služeb na jednom místě," slíbila ředitelka brněnského Turistického informačního centra Jana Janulíková.

Kromě možnosti posedět u kávy v klidové zóně budou v nových prostorách toalety, dobíjecí místa pro telefon i úschovna zavazadel. „Zájemci si v něm zakoupí také suvenýry, nebo vstupenky na kulturní a jiné akce. Inspirací pro jeho vybudování byla podobná centra v zahraničí," poznamenala Janulíková.

Podle ní je přidanou hodnotou nového centra možnost parkování přímo v parkovacím domě, nebo blízkost Moravské galerie, nového vstupu do krytu 10-Z pod Špilberkem a přímého vstupu na Špilberk. To oceňuje i Slovenka Andrea Belohlávková, která do Brna na výlet zavítá minimálně dvakrát ročně. „Většinou parkuji pod hotelem International, čili budu mít nové informační centrum skutečně po ruce. Na druhou stranu, infocentrum v Radnické ulici ráda navštěvuji proto, že ho spojím s výstupem na věž staré radnice," řekla žena.

Parkovací dům Domini Park, kde bude nové informační centrum sídlit, otevřel loni koncem září. Jeho stavba stála necelé čtvrt miliardy korun a řidičům nabízí 361 míst na stání. Měsíc po jeho otevření ho ale denně využívalo jen zhruba dvě stě třicet řidičů.

Kromě nového informačního centra v únoru vznikne ještě i nový infostánek na brněnském hlavním vlakovém nádraží.

EMA ZEZULOVÁ

ANNA TIŠNOVSKÁ