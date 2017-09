Řidiči od pátku neprojedou Křenovou ulicí. Uzavírka potrvá do konce listopadu

Brno – Občas se ráno vzbudí, otevře e-mail a zjistí, že mu přibyl další úkol do už tak nabitého harmonogramu. Richard Dostálek, který v sobotu proti Liberci potřetí povede v roli hlavního kouče fotbalisty Zbrojovky do prvoligové bitvy, stále studuje trenérskou profilicenci. „Úkoly mi přijdou v noci e-mailem, ráno se zděsím, co to zase mám, a jdu pracovat. Dostanu třeba osmačtyřicet hodin na odeslání, ale nedělám úkoly na poslední chvíli,“ říká třiačtyřicetiletý bývalý český reprezentant.