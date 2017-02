Řidičům v Brně poradí Waze. Město bude nově síti poskytovat data o dopravě

Brno - Místo zabřednutí do dopravní kolony stačí zadat do aplikace cíl cesty a řidič se nepříjemnostem snadno vyhne. Takto nějak by už brzy měla vypadat cesta řidičů po Brně, pokud budou používat aplikaci a sociální síť Waze. Předávat prostřednictvím ní informace o dopravě v Brně se nyní rozhodli radní.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Informace z Brna přitom síť Waze má už nyní. „Nejsou ale správné a úplné. Spolupráce bude pro město bezplatná," uvedl náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan. Někteří lidé síť využívají i nyní, kdy ještě data z magistrátu Waze nemá. Do svého telefonu si aplikaci nainstaloval i Marek Cenek. Líbí se mu zejména aktuálnost. „Data totiž vkládají přímo řidiči. Ikony zobrazující jednotlivé problémy jsou srozumitelné," pochválil aplikaci muž. Nevýhodou podle něj je, že je třeba mít připojení k internetu. Data o dopravě ve městech síti Waze poskytují i města jako jsou Rio de Janeiro, Tel Aviv nebo Barcelona.

Autor: Michal Rapco, Hana Florianová