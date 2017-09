Rodina v Brně se přiotrávila oxidem uhelnatým. Ženu se nepodařilo zachránit

Brno - Mladá rodina z Brna se v přiotrávila plynem unikajícím z karmy v koupelně. V pátek po třetí hodině ráno k hlášení vyjela záchranná služba, ženu se přes všechnu jejich snahu nepodařilo zachránit. Muže a dvě děti převezli do nemocnice.

Vnitřek karmy. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Nehoda se stala v Šimáčkové ulici v brněnské Líšni v pátek brzy ráno. Únik oxidu uhelnatého byl nahlášen krátce před čtvrtou hodinou ráno, hasiči na místo dorazili do pár minut. Krátce po jejich příjezdu konstatovali záchranáři smrt mladé ženy. Muže a dvě děti zdravotníci ošetřili a následně převezli do brněnských nemocnic.



Ženě se stal osudným únik oxidu uhelnatého z karmy v koupelně. „Z té se pak oxid uhelnatý rozšířil do zbytku bytu," potvrdil informaci mluvčí hasičů Jan Dvořák.



JOLANA HALALOVÁ