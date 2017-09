Rok 2018 přinese změny v brněnské dopravě. Posílené linky i noční autobusy

Brno – Větší kapacita pro cestující na linkách 1 a 9, prodloužení spojů na lince 3 nebo večerní víkendové spoje do Vyškova a Znojma. To jsou hlavní body plánu organizace hromadné dopravy pro rok 2018, které v úterý projednávali brněnští radní.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Změny mají platit už od desátého prosince letošního roku. „Zohledňujeme mimo jiné připomínky městských částí, které se daly provést,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan.

Radní chtějí posílit linku 1 v pracovních dnech, linku 9 v nepracovních. „Žádali jsme, ať spoje jezdí častěji,“ uvedl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl.

Plán počítá i s prodloužením linky 3 z Vozovny Komín až na konečnou Rakovecká ráno a večer. Méně se budou podle plánu mačkat i cestující v trolejbusu 31 a expresním autobusu E56. Nová minibusová linka bude jezdit z Bystrce do kampusu v Bohunicích.

Detaily jednotlivých změn zatím nejsou jasné. „Jsou to podklady, ze kterých budeme vycházet při přípravě jízdních řádů,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

Nově budou navíc řidiči všech nočních autobusů jezdit až na konečnou zastávku. Nové noční autobusy budou moct využít i cestující z Brna do Vyškova a Znojma. Vyjíždět budou o půl jedné z brněnského hlavního nádraží. Doplní se jimi spojení do okresních měst, kam večer nejezdí vlaky. „Je to fajn. Ale kdyby se odjezd posunul na třetí ráno, bylo by to ještě lepší,“ okomentoval změnu na sociální síti David Hrda.

Pro zástupce vyškovské radnice byla informace novinkou. „Žádné podněty od obyvatel jsme neměli. Asi se nějaké sešly na kraji. Lidé to ale zřejmě ocení,“ zmínil šéf vyškovského odboru dopravy Petr Buchta.

Plánované změny od 10. prosince 2017

• navýšení kapacity linky 1 v pracovních dnech a linky 9 v nepracovních dnech

• prodloužení linky 3 ze zastávky Vozovna Komín až na konečnou Rakovecká v ranních a večerních hodinách

• posílení trolejbusu 31 a autobusu E56

• nová minibusová linka na trase z Bystrce k zastávce Univerzitní Kampus přes Žebětín a Troubsko

• všechny noční autobusy budou jezdit až na konečné zastávky, konec zkrácených tras

• nové autobusové linky z Brna do Vyškova a Znojma s odjezdem o půl jedné ráno od hlavního nádraží