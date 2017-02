Roztroušená skleróza může být dar. Díky ní lidé žijí každý den naplno, říká muž

Brno - Dvakrát do roka slaví narozeniny někteří lidé s neléčitelnou roztroušenou sklerózou. Jednou v den, kdy se narodili, podruhé v den, kdy jim nemoc diagnostikovali.

Radovan Holub, který pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.Foto: DENÍK/Attila Racek

„Někteří považují nemoc za dar. Díky ní si uvědomili, jak žili, a začali konečně žít doopravdy. Žijí každý den naplno, protože může být poslední,“ říká Radovan Holub, který se snaží lidem s touto nemocí pomáhat.

Onemocnění imunitního systému vede k poškození nervové soustavy, které často přechází až k invaliditě. Ačkoliv Holub a další lidé z projektu Překonej sám sebe netrpí touto chorobou, snaží se podpořit mezi nemocnými pozitivní myšlení a pomáhat jim i konkrétními způsoby. „Nechceme lidem dávat peníze. Ale třeba když jeden z nemocných přestal být schopen chodit, zařídili jsme přestavění schodů na bezbariérový přístup,“ zmiňuje muž.

Tento týden zahájil se svými přáteli projekt, v němž jim nemocní nebo lidé z jejich okolí pošlou své příběhy. Jednak mají ostatní nemocné inspirovat a jednak představí jejich život ostatním. „V prvním ročníku jsme měli kluka, který onemocněl v devíti. Dnes je mu třicet, a když si čtete jeho příběh, není lehké udržet oko suché. On je ale jeden z těch, co to nevzdali a bojují s nemocí,“ tvrdí Holub.

Na začátku ho ovlivnilo i setkání s ženou, která s roztroušenou sklerózou vylezla na Kilimandžáro společně s dalšími čtyřmi nemocnými. Jedna z nich byla dokonce na vozíčku. „Říkala mi, že rozdělila lidi s nemocí na dvě poloviny. Část ji prý nenáviděla proto, že když vylezla nahoru, tak se na ně nebudou lidé dívat jako na nemocné. Druzí ji mají rádi. I náš projekt ukazuje, že to prostě jde,“ říká muž.

Osobní příběhy mohou lidé zasílat do 30. dubna přes web www.prekonejsamsebe.cz. „Letos to má motto Chceme znovu žít. Protože lidí, kteří to vzdali a teď už jen čekají na bůhvíco, je spousta,“ vysvětluje Holub. Podle něj ale dokáže on s přáteli pomoci jen lidem, kteří nepodlehli blbé náladě.