Ruinu přečerpávací stanice nahradí kurty. Tenis se na místo vrátí po půl století

Drásov /FOTOGALERIE/ – Sokolovna v Drásově na Brněnsku v pátek večer zažila vznik nového rekordu. Účastníci elektrotechnického pokusu chtěli vyrobit co nejvyšší napětí pomocí zinkovo-měděných elektrod, které drželi. „Princip je ze školy známý jako elektrochemický potenciál. Když například do jablka nebo citronu píchnete měděný a zinkový drát, tak mezi nimi vznikne napětí kolem šesti deseti voltu. Při dnešním pokusu nahradáme jablka lidmi, kteří dostanou do rukou elektrody jako štafetové kolíky. Už jsme to dopředu vyzkoušeli a podařilo se nám napájet kalkulačku," vysvětlil podstatu pokusu o rekord Vítězslav Prokop ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické z brněnské Líšně, který vše se svými kolegy a studenty připravil.