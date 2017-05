Ruské velvyslanectví: Růžový tank pošpiňuje vzpomínku. Podpořilo přemalování

Brno – Členy vojenského klubu, kteří se o víkendu pokusili vrátit růžovému tanku IS-2 před červeným kostelem v Brně původní zelenou barvu, ve čtvrtek podpořilo velvyslanectví Ruské federace v České republice. Jeho zástupci se ohradili proti tvrzení Davida Černého, který tank přetřel na růžovo, že se jedná o symbol okupace z roku 1968.

Zdůraznili, že připomíná porážku nacistů v roce 1945. „Překvapují nás pokusy o pošpinění vzpomínky na ty, kteří přinesli mír do Evropy. Boj s památkami mnoho odvahy ani talentu nepotřebuje. Černý by na to neměl zapomínat,“ uvedli v prohlášení.

Podle mluvčí Moravské galerie Michaely Paučo umístění tanku neměla být provokace. „Nemá symbolizovat nic proti ruskému osvobození, má být výrazem míru po dlouholeté okupaci. Doufáme, že smysl díla lidé pochopili,“ konstatovala.

Růžový tank je středem pozornosti od jeho umístění v Brně. Minulý týden z něj například spadl opilý muž. Aktivisté hnutí Slušní lidé, ho zase překryli plachtou se svým logem. „Webové stránky aktivistů tvrdí, že vůči němu plánují nějakou další akci,“ podotkla Paučo.