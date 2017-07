Růžový tank bude před červeným kostelem až do září. Protestů se galerie nebojí

Brno – Růžový tank bude stát před červeným kostelem v Brně až do září. Jeho stěhování, které připadalo už na úterý, se na žádost Moravské galerie odložilo.

V pátek informaci Brněnskému deníku Rovnost potvrdila mluvčí galerie Michaela Paučo. Ve městě tak zůstane zřejmě až téměř do konce výstavy Kmeny 90, jejíž je umělecké dílo součástí.





Tank se měl původně vrátit do Vojenského technického muzea v pražských Lešanech 11.července. „Chtěli jsme ale, aby byl součástí výstavy až do konce a žádali jsme o prodloužení. Od Národního památkového ústavu jsme aktuálně dostali potvrzení o prodloužení, za které jsme rádi,“ prohlásila Paučo.



Umělecké dílo, které je symbolem 90. let, budilo mezi lidmi od počátku výstavy velké pozdvižení. Aktivisté z hnutí Slušní lidé jej překryli plachtou, členové z vojenských klubů jej symbolicky natírali zelenou barvou.

Nových protestů se galerie neobává. „Myslíme si, že už se situace uklidnila a přítomnost tanku už jsme si s aktivisty vysvětlili," podotkla Paučo.

Z kanonu stroje spadl v polovině května také muž, který se na něm fotil.