Růžový tank je v Brně. Symbol svobodného projevu stojí před Červeným kostelem

Brno /ANKETA/ - Ve čtvrtek brzy ráno dorazil do centra Brna růžový tank výtvarníka Davida Černého. Technici jej postavili před Červený kostel na Komenského náměstí. Tank je součástí výstavy Moravské galerie Kmeny 90, kterou galerie zahájí už tuto sobotu.

Tank do Brna putoval na valníku z Vojenského technického muzea Lešany. „Tank, který výtvarník David Černý přetřel na růžovou, je symbolem svobodného projevu devadesátých let. Bude tedy nedílnou součástí výstavy, která připomíná alternativní myšlení dané doby," uvedl ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press.

Tank číslo 23, který byl dlouhou dobu známý jako Smíchovský tank, byl od roku 1945 umístěn právě na pražském Smíchově, kde sloužil jako památník osvobození České republiky Rudou armádou. Výtvarník David Černý jej pak v roce 1991 natřel na růžovou, za což byl následně i trestně stíhán.

Ačkoli vyvolal tank v době své největší slávy velký rozruch, velké části Brňanů se líbí. „Rozhodně je to neobvyklé, to ano, ale mně se ten nápad líbí. Je to sice jiné, ale rozhodně originální. A myslím, že i když se to některým lidem asi nebude líbit, zvyknou si," řekl Brňan Marek Stančík.

VIKTORIE POKORNÁ