S dcerou nacvičujeme baletní vystoupení, říká nadějná Maminka ČR z Brna

Brno - V roce 1939 byl jeden šestnáctiletým mladíkem, druhý desetiletým klukem. Oba tehdy opouštěli svoje domovy v Brně a odcházeli do zahraničí. V současnosti čtyřiadevadesátiletý Emil Boček prchal tajně, aby se zapojil do bojů a bránil vlast před Němci. Devětaosmdesátiletý Hugo Marom zase patřil mezi židovské děti, které se podařilo přesunem do Anglie zachránit z Československa siru Nicholasi Wintonovi. O svých osudech ve čtvrtek oba muži, kteří se stali piloty, mluvili na brněnské hvězdárně.