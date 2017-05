Šaty mají duši, říká návrhářka. Její modely oblékají i top tanečnice Portugalska

Brno /FOTOGALERIE/ – Každý model je originál, říká pětadvacetiletá Kateřina Šmejkalová z Brna, která navrhuje šaty pro nevěsty, tanečníky i celebrity. „Šaty mají svou duši a hodně záleží na tom, kdo je nosí," upřesňuje žena.

Návrhářkou toužila být Šmejkalová odmalička. „Pro většinu lidí to ale není něco, co by se mohlo uskutečnit. Tak jsem poslechla mamku a vystudovala gymnázium. Zároveň jsem ale navštěvovala základní uměleckou školu a zůstala ve světě umění," říká návrhářka.

Až později se naučila šít u dámské krejčové. A začala studovat oděvní návrhářství a tvořit taneční kostýmy. „Bylo to spojení mých dvou lásek. Výtvarné tvorby a tance. Taneční kostýmy dělám ráda, protože v pohybu dostávají další rozměr. Specifické blyštivé kostýmy se ale nemusí líbit každému," říká Šmejkalová. Její návrhy nosí nejlepší tanečníci z České republiky, Portugalska nebo Spojených států.

Nejraději v současnosti pracuje na svatebních šatech. „Ráda používám jemné krajky a hedvábí," tvrdí Brňanka. Nejnáročnější modely jí zaberou až sto hodin práce a zakázek má čím dál víc. Už teď jí proto pomáhá kolegyně a hledá další pomocnici.

Kromě návrhářství se věnuje doktorskému studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a učí i výtvarnou výchovu na gymnáziu. „Baví mě práce s mladými lidmi. Chci jim předat lásku k umění a motivovat je," vysvětluje žena.

S blížícím se Karlovarským filmovým festivalem se Šmejkalová těší na novou kolekci společenských šatů. Už několikrát na událost oblékla řadu celebrit. Radost jí ale dělá i civilní móda. „Jednoduché řešení je často to nejlepší. Inspirace je všude kolem, stačí se rozhlédnout. Jsou to třeba ženy a jejich osobnosti," míní návrhářka.

Za svůj největší úspěch považuje, že má práci, která ji baví. „Můžu přinášet radost druhým. Takové štěstí nemá každý a já si toho vážím," říká Šmejkalová. Kromě návrhářství se ráda věnuje i umění, hudbě a pohybu.