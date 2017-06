Šéf developera Alexej Veselý: Novela stavebního zákona zjednoduší povolování

Brno /ROZHOVOR/ – Loni vláda schválila novelu stavebního zákona, platit má ale až od příštího roku. Má ulehčit život malým stavebníkům i velkým developerům. Zjednodušuje stavební řízení. Nově bez povolení si budou moci lidé postavit třeba na zahradě bazén nebo v případě stavby svépomocí bez stavební firmy i celý rodinný dům. „Pro velké developery přinese například lepší obranu proti zdržování projektů od laické veřejnosti. Ta totiž dokáže přípravu velmi prodloužit," hodnotí ředitel developerské společnosti Trikaya Alexej Veselý. Jeho firma v Brně připravuje například výstavbu v areálu bývalé firmy Ergon pod kopcem Hády.

Alexej Veselý.Foto: Trikaya

Co jsou podle vás největší nedostatky v současnosti platného stavebního zákona?

Je nepřehledný, nejednoznačný, příliš komplikovaný a rozděluje stavební řízení na zbytečně mnoho stupňů. Dost velký vliv má na povolování staveb také neodborná veřejnost, která dokáže celý proces prodloužit na dlouhá léta. Není žádná vzácnost, že příprava stavebního projektu kvůli tomu trvá i osm let.

Je to tak běžné i v jiných státech v Evropě?

Bohužel ne. Patříme mezi země, které mají celé povolovací řízení na nejdelší dobu. Je to ale zároveň také jeden z důvodů, kvůli kterým u nás byty tak zdražují. Zdlouhavá příprava totiž nedovoluje flexibilně reagovat na poptávku na realitním trhu a bytů je tak kvůli tomu nedostatek a proto cena stoupá.

Ulehčí podle vás novela stavebního zákona developerským firmám fungování?

Určitě naše podnikání zjednoduší, protože například spojuje dohromady územní a stavební řízení. Doposud byla oddělená. Ze své zkušenosti vím, že to sice nově znamená důkladnější přípravu hned při podání žádosti o stavební povolení, ale věřím, že i přesto se v mnoha případech jedná až o několikaměsíční časovou úsporu.

Co za nedostatky dosavadního stavebního zákona novela neřeší, přestože by měla?

Do spojeného řízení se nakonec nedostaly vodohospodářské stavby. Tato změna by přitom pomohla posunout sloučení povolovacích procesů ještě o kus dále a zrychlit tak celkovou přípravu.

Budou z novely podle vás více těžit velcí developeři nebo spíše menší stavebníci?

Vyplatí se všem. Menší ocení mírnější požadavky na stavební povolení. Omezení výstavby rodinného domu plochou do 150 metrů čtverečních nebylo příliš opodstatněné. Nezohledňovalo počet pater, ale pouze obytnou plochu. Ta není z hlediska složitosti stavby tak významná. Pro velké profesionální stavitele představuje novela zjednodušení hlavně ve spojeném koordinovaném řízení, kde navíc i šetří čas.