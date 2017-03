Šest let chtějí postavit školku. Stavbu však blokují sousedé

Holasice - Na devadesát dětí ve věku od dvou do šesti let v Holasicích nedaleko Rajhradu na Brněnsku chce chodit do školky. Jednu v obci mají, jenže ta nestačí. „Chtěli bychom postavit novou. Máme pozemek, projekt, našetřené peníze i přiznanou dotaci," uvedla starostka Lenka Ungrová. Radnice přesto stavět nemůže. Školku blokují už šest let manželé Hamerníkovi, kteří sousedí s obecním pozemkem.

Projekt na stavbu školky mají Holasice připravený už od roku 2011.Foto: vizualizace: Obecní úřad Holasice

Obec musí získat jejich souhlas se stavbou. „V domě manželů Hamerníkových je provozovna zemědělské firmy, kterou vede jejich dcera. Vyjíždějí odsud stroje. Marně si také lámu hlavu, kde by u školky parkovali zaměstnanci, rodiče nebo dodavatelé," vysvětlil právní zástupce manželů Radek Ondruš. Podle starostky je tato námitka neoprávněná. Před zamýšlenou školkou místo pro parkování aut je. „Za stroje jsou odpovědní provozovatelé, určitě nebudeme k jejich výjezdům od Hamerníkových posílat k asistenci obecního zaměstnance," bránila se výtkám starostka. Hamerníkovi už dřív obci nabídli za odkup pozemku necelé čtyři miliony korun. „Nabídli nám také směnu pozemků. Zastupitelstvo nabídku ještě neprojednalo, ale já si ji prošla a zkontrolovala. Nabízený pozemek je v záplavové zóně, bez inženýrských sítí a podle územního plánu lze stavět jen na osmině jeho rozlohy. Zbytek je krajinná zeleň. Školka tam vzniknout určitě nemůže," upozornila starostka Ungrová. Právní zástupce Hamerníkových Ondruš také uvedl, že Holasicím měli novou školku nabídnout postavit developeři, kteří v obci staví. „Vím o tom, ale byla o malé kapacitě pro patnáct dětí. My ale potřebujeme pro padesát až šedesát. Nic to u nás nevyřeší," poznamenala starostka. Podle právního zástupce Ondruše je podivné umístění školky mezi podle něho tradiční zemědělskou zástavbu. „Když jsme tamní pozemek kupovali od předchozího vlastníka, přál si, abychom na něm postavili něco pro obec, například domov důchodců nebo právě školku. Tato dohoda ale nikdy nebyla písemná, jen ústní. Navíc je pozemek na kraji obce s přístupem k přírodě," vyzdvihla důvody Ungrová. Za šest let, co se Holasice neúspěšně snaží na svých pozemcích školku postavit, už měly několikrát dotaci přislíbenou. Zároveň se vedení obce snaží záležitost řešit i jinými cestami. „Psala jsem už dřív dopis s prosbou o pomoc na krajský úřad nebo na úřad veřejné ochránkyně práv," uvedla příklady starostka. Zatímco z krajského úřadu odpověď nepřišla, odpověděl Ungrové alespoň zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. „Doporučuji využít například služeb mediátora," uvedl v dopise obci. Holasice získaly dotaci na školku naposledy minulý týden. „Nyní běží lhůta, do které musíme doložit stavební povolení. To stále nemáme," řekla Ungrová.

Autor: Michal Rapco