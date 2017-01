Šimpanzí výběh zvětší brněnská zoo pětkrát. Úpravy vyjdou na 42 milionů

Brno /VIZUALIZACE/ – Možnost sledovat život šimpanzí skupiny z vyvýšené vyhlídky získají lidé v brněnské zoo už za dva roky. Rada města v úterý schválila dvaadvacet milionů korun navíc, které umožní opičí výběh výrazně rozšířit. Dohromady za tuto část úprav zaplatí zhruba 42 milionů korun.

Šimpanzí samec Fáben v brněnské zoo.Foto: DENÍK/Attila Racek

V zoologické zahradě v současnosti chovají tři šimpanze. Do budoucna by se skupina mohla rozrůst na pět až šest zvířat a případné mláďata. „Prostor pro ně se asi pětkrát zvětší tak, aby to odpovídalo požadavkům pro chov zvířat v zoo," zmínil náměstek brněnského primátora pro majetkovou oblast Richard Mrázek. Nový výběh zabere plochu asi pětasedmdesát krát třicet metrů.

Novinkou bude i krytá vyhlídka, kde se na lidoopy návštěvníci podívají z třímetrové výšky. „Nahoru se dostanou po venkovním schodišti nebo výtahem," přiblížila mluvčí zahrady Gabriela Tomíčková.

Zoo Brno začne s opravami v druhé polovině letošního roku. Rekonstrukce má trvat rok a půl.

Vizualizace: Zoo Brno