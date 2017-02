Školáci dostali vysvědčení od ministryně školství. Těšili se z jedniček

Brno /FOTOGALERIE/ – Co byste si přála, kdybyste chytila zlatou rybku? A jaké vůbec je být ministryní? S podobně rozmanitými dotazy se na ministryni školství Kateřinu Valachovou obraceli žáci 4.B ze Základní školy Antonínské. Ministryně jim přišla v úterý předat pololetní vysvědčení. V pátek čekají školáky pololetní prázdniny.

Nejdříve si Valachová s dětmi povídala o tom, co se jim ve škole líbí a co by naopak výuce vytkly. Společně hodnotili třeba nová jídla v bufetech po pamlskové vyhlášce nebo možnost, že by si ráno rádi přispali. „Studium není jen o dobrých známkách. Důležité je, aby se dětem ve škole líbilo, těšily se do ní a rodiče věděli, že jsou v bezpečí," podotkla Valachová.

Školáci se vysvědčení nemohli dočkat, většinou se radovali z jedniček. Na oplátku ministryni namalovali obrázky a domluvili se, že ji navštíví v Praze. „Na první vysvědčení se těšíme také s dcerkou, je to pro nás významný den, stejně jako pro tisíce rodin," dodala Valachová.