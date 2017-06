Školáci označili nebezpečné přechody. Situaci má vyřešit dopravní studie

Brno – Přes důkladné rozhlédnutí se na některých místech v okolí škol děti bojí samy přecházet ulici. Žáci tří brněnských základních škol místa proto zakreslili do dotazníku projektu Bezpečně do škol. Na to, jak přechody upravit, připraví pro město odborníci na dopravu studii.

Foto: DENÍK/Attila Racek

K zapojení do projektu vyzvali školy zástupci Brna-středu. „Výsledky máme ze základních škol Křídlovická, Antonínská a Husova. Například více než sto šedesát žáků první jmenované školy označilo za velmi nebezpečnou křižovatku Křídlovické a Nádvorní ulice,“ sdělila místostarostka Brna-středu Jasna Flamiková. Výsledky ukázaly také, že téměř polovina žáků chodí do školy pěšky. Více než třetina pak dojíždí hromadnou dopravou. „I když to tak ráno nevypadá, rodiče vozí podle průzkumu autem jen asi osmnáct procent žáků,“ upozornila Flamiková. ČTĚTE TAKÉ: Sportovní areál u Lužánek se rozroste. Městu zůstane hřiště na malou kopanou Špatnou zkušenost mají rodiče například i na Mendlově náměstí. „Do práce cestuji autem, do školy jsme jezdili raději tramvají. Když syn chodil sám, bála jsem se, protože se tam řidiči otáčí v křižovatce,“ sdělila Brňanka Magdaléna Nováková. Jak bezpečně vysadit dítě řeší také rodiče dětí ze základní školy na Bakalově nábřeží. Tam chtělo město vytvořit zábrany, aby rodiče nemohli vjet na chodník. Zastavení by se ale rodičům ještě více zkomplikovalo. „Dojíždí k nám děti z Brna i okolí. Rodiče často nemají jinou možnost, než se dopravit autem. Pokud jim opatření brání zastavit u školy a zároveň nezaparkují v Polní ulici, je pro ně doprava ještě složitější,“ zhodnotila situaci ředitelka Yveta Gašparcová. ČTĚTE TAKÉ: Auta vjíždějí mezi děti. Školáky na Bakalově nábřeží ohrožuje vyhýbání řidičů Vedení městské části proto bude situaci s rodiči řešit. „V projektu budeme pokračovat na podzim. Možná vylepšení, která ukáže odborná studie, budeme dále konzultovat,“ dodala Flamiková. V problematických místech v současnosti na bezpečí dětí dohlíží kromě rodičů i strážníci „Máme vytipované přechody, na dvanácti z nich od půl osmé do osmi ráno jsou naše hlídky. Nebezpečná je pro děti například křižovatka na Kraví hoře,“ informoval mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. ČTĚTE TAKÉ: Kamion se zasekl pod mostem. Vyprostili jej hasiči

Autor: Anna Tišnovská