Školy chtějí tělocvičny za 111 milionů. Ve Vranovicích plánují i bazén

Jižní Morava – Nová prostorná tělocvična pro děti nebo areál s vlastním bazénem. O dotace na obnovu sportovišť mají letos jihomoravské obce enormní zájem. Ministerstvo pro místní rozvoj v kraji zaznamenalo rekordních sedmačtyřicet žádostí. Starostové žádají o víc než sto milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: www.pixabay.com

Obce peníze použijí hlavně na vybudování hřišť nebo na opravy tělocvičen. „Obrovský zájem obcí o dotace nás utvrdil v přesvědčení, že peníze skutečně potřebují. Chceme tím přispět k rozvíjení kvalitního života na venkově, aby se dál nevylidňoval,“ informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jen na Brněnsku ministerstvo zaznamenalo deset žádostí. Nové sportoviště může s pomocí dotace vzniknout třeba ve Vranovicích na Brněnsku. „Stát nás nová tělocvična i s bazénem bude padesát milionů korun. Zároveň s nimi stavíme nové učebny pro první stupeň základní školy. Dotace by nám do budoucna moc pomohla, bazén ale postavíme i bez příspěvku. Hotovo bude do konce příštího srpna, žáci nastoupí už do nového,“ uvedl vranovický starosta Jan Helikar.

Pro žadatele má ministerstvo letos připravených sto milionů korun. Zhruba o tolik však žádají jen obce na jižní Moravě. „Celkově nám přišlo přes tři sta žádostí, které částku převyšují téměř o sedm set procent,“ upřesnila ředitelka odboru komunikace ministerstva Veronika Vároši. Žádosti má ministerstvo vyhodnotit už tento měsíc.

O dotaci žádá také vedení Troubska na Brněnsku, které chce v obci postavit víceúčelové hřiště za pět milionů. „Chtěli jsme hřiště, které nabídne více sportů. Teď čekáme na rozhodnutí ministerstva. Pokud nám dotaci neudělí, netuším, jestli tak drahou stavbu zvládneme postavit,“ popsala starostka obce Irena Kynclová.

Zbudování či opravy sportovišť chystají také v Želešicích nebo v Deblíně.

Kromě dotací na školní sportoviště mohou podporu pro své děti získat i rodiče, a to na sportovní kroužky. Přispívá na ně třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna. Letos tisícikorunu na podporu pohybu čerpalo šest tisíc dětí z jižní Moravy. „Na základní škole prosedí žáci větší část dne. Už v dět-ském věku kvůli tomu mohou trpět nemocemi srdce nebo cév,“ vysvětlil důvod poskytnutí dotace mluvčí největší české zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.