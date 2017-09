Skotské hry v Brně prověřily mužskou sílu i ješitnost

Brno /FOTOGALERIE/ – Vyzkoušet svoji sílu i obratnost přišli na Kraví Horu v Brně muži v kiltech. Druhý ročník Skotských her Zahájil výstřel z děla. Pořadatelé si pochvalovali tradiční skotské počasí a lákali diváky k účasti na hrách. Sobotním cílem nebylo vítězství v samotných hrách, ale především představení skotské kultury a jejích specifických her.

Za zvuku dud, o které se starala kapela s názvem KáEmČé, aneb kdo měl čas, do vzduchu létaly klády, balíky sena nebo závaží. Tradiční skotská zábava se skládá z několika disciplín. Nejoblíbenější byl bezesporu takzvaný farmářský běh, při kterém závodník prochází po vyznačené trase, přičemž nese v každé ruce dvaapadesátikilové závaží. „Ono to není tak těžké, myslela jsem, že to bude horší. Zvládla jsem to,“ poznamenala Klára Sedláčková z Brna. Jako dívka dostala poloviční zátěž, tedy pětadvacetikilové závaží do každé ruky.

Soutěžit mohl každý, bez ohledu na věk či pohlaví. „Loni tu byla manželka sama, letos mě vzala s sebou. Je to velká zábava. Mám zkušenosti s hodem kládou a chtěl jsem si zkusit i ostatní disciplíny, nejvíce mě baví hod závažím,“ řekl Lukáš Bárta z Brna. Doplnil také, že při hodu závažím rozhoduje technika, disciplína není ve skutečnosti tak jednoduchá, jak se zdá.



Patronem MonteBú Highland games na Kraví Hoře se stal spolek Kládaklan z Prahy. Snaží se přiblížit krásu skotských her lidem. Sami jsou v soutěžení přeborníci, pravidelně se účastní mistrovství České republiky i Evropy. Disciplínám tedy dohlíželi opravdoví odborníci. „Aby byla soutěž motivační, hlavní cenou je luxusní masový dort. Koho zatím nic nebolí, nebojte se zaregistrovat,“ nabádal návštěvníky jeden z mužů v kiltu.



JOLANA HALALOVÁ