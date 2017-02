Hromadná doprava bude zdarma. Když Brno zahalí smog

Brno /ANKETA/ – Kdo určuje cenu hromadné dopravy v Brně? Meteorologové. Zatím to ještě není pravda, ale magistrát počítá s tím, že brzy zavede cestování hromadnou dopravou při smogu zdarma. A smogovou situaci vyhlašují meteorologové. Připravit projekt v úterý odborníkům zadali brněnští radní.

Do dvou týdnů podrobnosti projedná dopravní podnik s odborem dopravy magistrátu. „Jedná se o součást opatření proti smogu. Také chceme lidi zavčas informovat a ochránit jejich zdraví," prohlásil brněnský primátor Petr Vokřál.

Používání hromadné dopravy bezplatně se má týkat brněnských zón 100 a 101. S Jihomoravským krajem a společností Kordis, která provozuje krajský integrovaný systém dopravy, chce Brno jednat o rozšíření do okolí města. „Už jsme se bavili o rozšíření na celý kraj. Ale je to otázka peněz a jednání s dopravci," sdělil ředitel Kordisu Jiří Horský.

Primátor Vokřál zpočátku čeká spíše menší zájem lidí, podle něj ovšem poroste. Například podle Jiřího Rosického z Židenic je zrušení jízdného dobrý nápad. „Ale na druhou stranu jezdím autem i pracovně a některé dny to bez něj prostě nezvládnu," poznamenal.

Vedení města uvažuje také o posílení spojů hromadné dopravy ve smogové dny. Zatím je jasné to, že bude dopravnímu podniku kompenzovat ztráty z jízdného, které opatření způsobí. „Denně prodáme jednorázové lístky za asi milion korun," vyčíslila mluvčí dopravce Barbora Lukšová.

Část Brňanů požaduje další opatření proti smogu. „Je třeba uvažovat o nějaké formě omezení toho, kolik aut vjíždí do centra. A také tím motivovat lidi k využívání hromadné dopravy," podotkla za organizaci Dejchej Brno Hana Chalupská. Podle ní by pomohlo i to, kdyby magistrát obyvatele varoval před smogem už ráno třeba pomocí textových zpráv a oni si podle toho mohli naplánovat den.

Podle informací magistrátu od roku 2010 nastala smogová situace v Brně pětkrát. Průměrný počet smogových dní v roce ovšem meteorologové nedokáží jednoduše vyčíslit. Vznik smogu totiž ovlivňují teploty. „Posledních několik let byly teplé zimy, takže smog nehrozil," podotkl již dříve meteorolog Petr Münster.

Odborníci rozlišují dva typy smogu podle míst, které jím prosluly. Takzvaný londýnský nebo také zimní smog je směs mlhy a kouře. Obsahuje hlavně oxid siřičitý, oxidy dusíku a polétavý prach, které patří mezi produkty spalování uhlí. Naopak losangeleský neboli letní smog neobsahuje mlhu ani kouř. Vzniká za horkých letních dnů a pochází z výfukových plynů aut.

Boj proti smogu∙ Smogovou situaci vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav podle naměřeného množství polétavých částic ve vzduchu.

∙ Při smogu Brno zavede hromadnou dopravu pro všechny zdarma.

∙ Přibližně milionové denní náklady dopravnímu podniku město proplatí.

