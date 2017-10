SOUTĚŽ: Vyhrajte lístky na degustaci pivovaru Clock v Brně

Brno /SOUTĚŽ/ - Soutěžte s Deníkem Rovnost a brněnskou pivnicí Lucky Bastard Beerhouse o vstupenky na řízenou degustaci originálního pivovaru Clock z Potštejna ve východních Čechách. Degustace se koná v pivnici v brněnské ulici bratří Čapků.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Chcete lístky na tuto degustaci ve čtvrtek 5. října od 19.00

Odpovězte na jednoduchou otázku: Jaké společné jméno mají speciály, které pivovar Clock vaří mimo svou základní řadu?

Vybraný výherce získá vstup pro dvě osoby na degustaci piv výše zmíněné kvalitní moravské značky.

Odpovídejte do středy 4. října 19.00 na e-mailovou adresu dagmar.slagorova@denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu napište Clock soutěž. Výherce kontaktujeme ve čtvrtek dopoledne.

Lucky Bastard Beerhouse je poměrně nová pivnice, která vznikla v roce 2015 a převážně se specializuje na svrchně kvašená piva. Vždy zde můžete ochutnat dvě točená piva ze spřízněného pivovaru Lucky Bastard a čtyři další z malých pivovarů a minipivovarů z České republiky i zahraničí.

Do povědomí se pivnice dostala díky tomu, že si jí všimli recenzenti z prestižních zahraničních médií jako The Guardian nebo New York Times a zařadili ji do svých gastronomických tipů v České republice.